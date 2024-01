Mark Ruffalo megálmodta, hogy agydaganata lesz

A Szegény párák című filmben nyújtott alakításáért a legjobb mellékszereplő Oscar-díjára jelölték nemrég a Bosszúállók sztárját. Ruffalo most egy teljesen más jellegű történetet mesélt el a közönségének egy podcastben.

A színész arról beszélt, hogy még 2000 környékén azt álmodta, hogy agydaganata van, amit nem igazán tudott hova tenni, hiszen ez valóban nem egy megszokott álom. Mint mondta, olyannyira elgondolkozott ezen az álmon, hogy nem is igazán álomnak vette, sokkal inkább egy jelnek.

El is ment kivizsgáltatni, és legnagyobb döbbentére kiderült, hogy

valóban van egy golflabda méretű tumor az agyában, de szerencsére a daganat jóindulatú volt.

A színész még a családjának sem számolt be a vizsgálat eredményéről, mivel a felesége akkoriban volt várandós, és nem akarta őt felzaklatni. Amikor a gyermek születése után elárulta neki, a felesége zokogásban tört ki, és állítólag ennyit mondott:

Tudtam, hogy fiatalon fogsz meghalni.

A színész szerint a daganatot eltávolító műtét nem volt veszélytelen: 20 százalék esély volt arra, hogy az arcának bal fele lebénul, és 70 százalék arra, hogy a bal fülére elveszíti a hallását. Az utóbbi be is következett, és az arca is le volt bénulva egy ideig, de az egy éven belül elmúlt – írja a CNN.