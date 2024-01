Balhé volt Krúbi arénás koncertjén, a biztonsági őrök sokkolóval szereltek le egy koncertezőt

Durva incidensről számoltak be Krúbi rajongói, a biztonsági őrök csúnyán összevesztek egy férfival az előadó arénás koncertjén. A verekedés odáig fajult, hogy a biztonságiak sokkolót is használtak.

Krúbi január 26-án adott koncertet a Papp László Budapest Sportarénában, a telt házas buliról az Index is írt. Az énekes-rapper rajongói a koncertben nem csalódtak, azonban a biztonsági személyzet viselkedése miatt sokaknak okozott traumát az este.

Beszámolók szerint a biztonsági őrök erőszakosan viselkedtek a koncert egyik résztvevője ellen. A történtekről videó is készült, a felvételen az látható, amint

a biztonságiak verekednek egy férfival, majd sokkolót használnak ellene.

A férfi – neve elhallgatása mellett – részletesen be is számolt a történtekről. Mint mondta, a biztonságiak provokálták ki a verekedést.

Kb. a második szám alatt jutottunk el oda, hogy bemenjünk a kiemelt állóhelyre. A biztonsági őrök arra hivatkozva nem engedtek be, hogy elfogyott a karszalag. És ezt már azonnal üvöltözős, lökdösős stílusban tették meg. Akkor fajultak el a dolgok, amikor a barátnőmet és a sógornőmet is úgy ellökték, hogy el is estek. A sógorom odament hozzájuk, amikor a barátnőmet ellökték, őt már egyből egyszerre többen is fogták és ütötték. Mindeközben mi kicsit arrébb voltunk, és ott történt a sokkolós eset. Ezután valahonnan hoztak még karszalagot, de megint nem eleget

– írta a 444.hu-nak a koncertező, aki szerint társaságuk egy része bejutott a kiemelt állóhelyre, viszont őt és néhány barátját „fojtó szorító fogásban” tessékelték ki a sportarénából.

A Redditen később többen is kifogásolták, hogy a kiemelt állóhelyes résztvevőket nem tájékoztatták arról, hogy jegyük mellé karszalagot is kellett volna kapniuk. Feltehetően emiatt történt a verekedés is.

A történtek után az nlc.hu felkereste az Arénát üzemeltető cég ügyvezetőjét. Szloboda Gyula úgy nyilatkozott, a beérkezett panaszlevelek miatt tud az incidensről, mint mondta, a helyszínen erről sem ő, sem a rendezvényszervezők nem értesültek.

Szloboda Gyula elmondta, az eset miatt értekezletet tart, amelyen a koncertet biztosító cég képviselői is részt vesznek. Mint mondta, az egyeztetés eredményeiről kedden számol be.