„Ami ennél feljebb van, az a szabadság” – Magyar artisták a Cirque du Soleil tagjai között

Hét év után újra hazánkba látogatott a világhírű kanadai cirkusz, a Cirque du Soleil. A társulat ezúttal az OVO című előadását hozza el, amely a rovarok egy színes napját mutatja be az MVM Dome-ban. A show-t összesen hat alkalommal adják elő, ráadásul két magyar artista, Kapitány Olívia és Fülemen Tamás is szerepet kapott benne.

(Borítókép: Az Aerial Straps előadása a Cirque du Soleil „Alegría: In A New Light” című művének próbáján a Royal Albert Hallban, Londonban 2024. január 10-én. Fotó: Stuart C. Wilson / Getty Images Hungary)