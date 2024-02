Híres párok, akik miatt még hihetünk az örök szerelemben

Hogy mi kell egy jó kapcsolathoz, egy boldog házassághoz, az kb. olyan, mint a tuti fogyókúra – mindenkinél egyénre szabott.

De mutatunk most öt olyan párt, akikből meríthetnek erőt azok is, akik azt hiszik, rosszul csinálják, ha egyedül vannak Valentin-napon; és azok is, akik tudják, így a Házasság hetében, hogy ők bizony ráleltek a titokra. Vagy legalábbis az igazira.

Blake Lively & Ryan Reynolds

Bár első találkozásukkor – a Zöld lámpás forgatásán – mindketten mással voltak együtt (Reynolds akkoriban még Scarlett Johansson házastársa volt), miután szinglik lettek, elkezdtek randizni. Rá egy évre, 2012-ben kötötték össze az életüket, és azóta négy gyerekük született. Láthatóan imádják egymást, pedig sokszor éri vád, elsősorban Blake-et, hogy enged a csábításnak, de ők továbbra is kitartanak egymás mellett. Lively szerint a titok a kapcsolatukat mélyen átszövő barátság és a humor. És hogy Reynolds mit érez a felesége iránt, azt pár évvel ezelőtt így mutatta meg:





Goldie Hawn & Kurt Russell

Noha Russellnek egy, Hawnnak pedig két házassága is volt, mielőtt összekerültek, egymásnak nem fogadtak örök hűséget. Legalábbis hivatalosan, mert az örök jelző viszont nagyon is igaz rájuk, hiszen 41 éve élnek együtt a legnagyobb szerelemben, gyakorlatilag azóta, hogy találkoztak a Második műszak (Swing Shift) forgatásán. Az összhang nem csak kettejük viszonyára igaz, közös és előző házasságaikból született gyerekeiket is együtt nevelték – Kate Hudson Goldie második férjétől van. A több mint negyven év alatt azért voltak hullámvölgyeik, de az egymás iránti rajongás mindig átsegítette őket a nehézségeken. Russell egyszer elárulta, nem tud betelni a magyar származású színésznő elbűvölő mosolyával. Meg is értjük.

Eva Mendes & Ryan Gosling

Csakúgy, mint a névrokon Reynoldsék, a Mendes-Gosling páros szintén 13 éve él szerelemben, de róluk senki sem tudja biztosan, házasok-e vagy sem. Állítólag tavaly egyszer úgy fogalmazott a kubai származású színésznő Goslingot említve, hogy „férjem”, de ezt később sem ők, sem a hivatalok nem erősítették meg. Akárhogy is, szerelmükből két kislány született.

Annak ellenére, hogy ritkán mutatkoznak együtt, egységüket még sosem kérdőjelezték meg kétes tartalmú pletykák. Gosling egykor jó ízléssel válogatott filmbéli partnerei közül – randizott nem mellesleg Blake Lively-val is –, de attól a pillanattól kezdve, hogy meglátta Evat, más nő nem létezik számára. A pillanat természetesen itt is egy forgatáson történt, Mendes szerint viszont már a felvétel előtt egymásba habarodtak.

Chrissy Teigen & John Legend

A gyönyörű – akkor mindössze húszéves – modell szerepelt az énekes Stereo című dalához készült klipben, még 2006-ban. A forgatás végén Chrissy csak egy jó éjszakáttal szeretett volna búcsúzni, de a jó éjszaka más értelmet nyert, és egy rövid pauzától eltekintve azóta se mondtak búcsút egymásnak. 2013-ban, a kritikus hetedik évben mondták ki az igent, a Comói-tó mellett, és John ebből az alkalomból írta meg minden idők azóta is kihagyhatatlan esküvői dalát, az All of Me-t, amelynek felesége volt az ihletője. Kapcsolatuk olyan tragédiákat is túlélt, mint amikor elveszítették harmadik gyermeküket. Chrissy akkor úgy döntött, többé nem mer kihordani egy babát, ezért felkértek egy béranyát, aki drámai módon szintén elvetélt. Chrissy közben meggondolta magát, és szerencsére egészséges kislánynak adott életet, öt hónappal később pedig a béranya, Alexandra is megajándékozta őket negyedik gyerekükkel. A kisfiú az őt világra hozó anya tiszteletére az Alexander nevet kapta.

Mila Kunis & Ashton Kutcher

Az ő történek lehetne akár negyedszázados is, ha az első, 1998-ban elcsattant csók után együtt maradnak, de nem így lett – Demi Moore legnagyobb örömére. Akik azonban az eleve elrendelésben hisznek, azok természetesen csak bólogattak, hogy a sorsát senki sem kerülheti el. Kellett hozzá még 14 év, de a 2012-es Golden Globe-gála adott nekik egy újabb esélyt, és ezúttal éltek is ezzel. Kunis és Kutcher három évvel később házasodtak össze, és azóta is botrányoktól mentes boldog kapcsolatban élnek, vagyis érvényes, amit anno a sorozatban mondták: téged választalak. És ehhez tartják is magukat.

(Borítókép: Goldie Hawn és Kurt Russell 2018. november 18-án. Fotó: Jerod Harris / Getty Images Hungary)