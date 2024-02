Bár a tavalyi évet rekordbevétellel zárta, január végén mégis fizetésképtelenséget jelentett be a német KaDeWe-csoport. Ennek oka a tavaly év vége óta felszámolóbiztos által vezetett osztrák Signa Group üzletpolitikájában keresendő, amely lehetővé tette a magyar felmenőkkel rendelkező tiroli üzletembernek, René Benkónak, hogy több mint ezer cégből álló vállalatportfólióját akkorára hizlalja, hogy az összeomlás után most akár 13 milliárd eurós követeléssel kelljen szembenéznie több száz vállalati hitelezője részéről.

Az 1907-ben a berlini Wittenbergplatzon megnyitott KaDeWe (Kaufhaus des Westens) a német főváros ikonikus intézménye. Alapításától fogva a nyugati luxus szimbóluma volt, és a mai napig is Európa egyik legprominensebb luxusáruházának számít, ahova nem csak a méregdrága ruhákért és divatkiegészítőkért térnek be a vásárlók, ugyanis itt található a kontinensen az egyik legjobb gourmet-részleg is.

A tavalyi év rekorderedményt hozott a három luxusáruházat működtető cégnek – a KaDeWe mellett idetartozik még a müncheni Oberpollinger és a hamburgi Alsterhaus is. 282 milliárd forint volt a bevételük, ami 25 százalékos növekedést jelent a koronavírus előtti, 2019-es évhez képest. Mint a cég ügyvezetője, Michael Peterseim nyilatkozta, hiába működik azonban optimálisan a vállalat, az utóbbi években 37 százalékkal növekvő bérleti díjat már nem tudják kigazdálkodni. A dolog pikantériája, hogy az épület használatáért bérleti díjat szedő tulajdonos maga az anyacég, illetve a Signa Retail üzletágon belüli Signa Premium Group, amelynek pontos rálátása van a számokra, hogy mit bír el ez a leányvállalata.

A lehetetlen helyzet abból is adódik, hogy a KaDeWe nem egy Zara vagy egy H&M, amelyik ha sokallja valahol a bérleti díjat, akkor legfeljebb máshová költözik. A KaDeWe otthona a nyitás napjától ez a hatalmas épület, nem tud megválni tőle, miként a Harrods is elképzelhetetlen lenne egy másik londoni lokáción.

A Signa Groupnak azonban szüksége volt a pénzre még úgyis, hogy a saját érdekeltségeit sarcolta meg kíméletlenül. Ennek legfőbb oka a kamatlábak elszállása volt, ugyanis számos nagy európai bank finanszírozta a főként ingatlanfejlesztéssel foglalkozó, luxusáruházakat üzemeltető, valamint luxusszállodákat – köztük a bécsi Park Hyattet és a velencei Rosewoodot –, valamint a New York egyik szimbólumának számító Chrysler Building felét is tulajdonló osztrák cégcsoport terjeszkedését. Az Európai Központi Bank fel is szólította ezen pénzintézeteket a teljes holding csődhelyzetének őszi bejelentésekor, hogy szolgáltassanak információt a kitettségük mértékéről.

A korona ékkövei a patinás luxusáruházak voltak

A cégcsoport Európa egyik legnagyobb szereplőjének számít az áruház-üzemeltetési szegmensben, a német Kaufhof és Karstadt láncok összeolvasztásával megszülető – az elmúlt években azonban a koronavírus miatti lezárásoknak és a Signa Group által beszedett magas bérleti díjaknak köszönhetően többször is csődhelyzetbe került – Galeria a kontinens második legnagyobb áruházcsoportja, amely szintén nagy bajban van most. Január 9-én ugyanis ez a cég is fizetésképtelenséget jelentett, ami 90 áruházat és 15 ezer munkavállalót érint Németország-szerte.

Az igazi gyémántok azonban a Signa Premium Group luxusáruházai, amelyeket nem csupán presztízsből vásároltak meg, hiszen ezek jelentősen hozzátettek ahhoz, hogy az expanziója ilyen intenzív lehessen a vállalatcsoportnak. A svájci Globus áruházak és a KaDeWe Group mellett a brit Selfridges-csoport volt az igazán nagy fogás. A híres londoni, az Oxford Streeten lévő áruház mellett további 24 egység tartozik ide, jobbára ezek is Selfridgesek, de megtaláljuk köztük a dublini Arnotts mellett az ír főváros igazi luxusáruházát, a Brown Thomast és Amszterdam luxusáruházát, a De Bijenkorfot is.

Egyelőre egyik áruház sem zár be, a német cégen kívül a többi nem is jelentette, hogy likviditási problémákkal küzdene. A luxusáruházak birtoklása egyébként egy osztrák–thai vegyesvállalaton keresztül történt, az 50,1 százalékos tulajdonos thai Central Group így érdekelt megmenteni a közös bizniszt a Signa Group kivásárlásával. A pénz pedig most igazán jól jön, ugyanis jóval több követelés futott be a felszámolóbiztoshoz, mint amivel kalkuláltak.

Jelenleg 8,6 milliárd euró értékben kellene pénzzé tenni az ingatlanokat és egyéb eszközöket, de a JP Morgan elemzői úgy becsülik, hogy a Signa Groupnak összesen akár 13 milliárd eurót (5 billió forintot) is elő kell valahogy teremtenie adósságai rendezésére –

amire szinte semmi esély, a cég vagyonállománya mélyen ez alatt van.

A több mint 1700 főt foglalkoztató KaDeWe-csoport bejelentésének napján, január 29-én megszólalt Berlin főpolgármestere, Kai Wegner is, aki elmondta, hogy a berlini tartományi szenátus már vizsgálja is a lehetőségeket, hogy mit tud tenni az áruház, ezáltal pedig a munkahelyek megmentése érdekében. Érdekes, hogy a csoport immár hetedik éve nem közöl pénzügyi beszámolót, 2020-ban mégis kapott Berlin városától egy 90 millió eurós kölcsönt, ami valószínűleg mostanra fogyhatott teljesen el. Jó kérdés, hogy valóban a berlini adófizetőknek kellene-e finanszírozni egy magánvállalkozás megmentését – veti fel az Exberliner magazin.

De tegyük azt is hozzá, hogy a KaDeWe esetleges bezárásával Berlin luxusáruház nélkül maradna, a másik híres ilyen műintézményt, az 1996-ban nyitott helyi Galeries Lafayette-et az idén ősszel mindenképpen bezárja ugyanis a francia anyacég.

A Spar is beléphet a képbe

A bécsi Mariahilfer Strasséra tervezett, a KaDeWe Groupba betagozandó Lamarr luxusáruházat is maga alá temette a Signa Group csődje, ugyanis az azt fejlesztő, szintén az osztrák–thai vegyesvállalat által birtokolt projektcég is csődöt jelentett február 2-án. Az osztrák származású, de Hollywoodban karriert csinált Hedy Lamarr színésznőről elnevezett, a tervek szerint 20 ezer négyzetméteres, 8 szintes luxusáruház és -hotel jelenleg félkész állapotban van, az építkezést az UniCredit-csoporthoz tartozó Bank of Austriától felvett 295 millió eurós és a Raiffeisen-csoport egyik bankjától felvett 95 millió eurós hitel fedezte eddig.

Lehetséges, hogy a thai Central Group egyedül már nem lát fantáziát Bécs luxuséletének felvirágoztatásában, így a 2025-re tervezett átadásból nem lesz semmi. A Spar-csoport már a Signa Group előtt is szerette volna megszerezni azonban a telket (azaz a Leiner bútoráruház épületét), de végül nem ők győztek akkor az árversenyben. Hans Reisch, a Spar vezérigazgatója úgy fogalmazott most, hogy a cég továbbra is érdeklődik a lokáció, így a jelenlegi épület akvizíciója iránt.

A hatalmasra növő Signa Groupban a Lamarr sorsának bizonytalansága mellett is számos gond akad, a felszámolóbiztos maga is elismerte, hogy feladja a leckét a több mint ezer cég átvilágítása és az olyan tranzakciók kibogarászása, mint hogy miért utalt át a vállalat 300 millió eurót az igazgatóság elnökéhez, René Benkóhoz köthető családi alapítványoknak közvetlenül azelőtt, hogy a csoport múlt ősszel bejelentette a fizetésképtelenségét – írja a Financial Times.

René Benko már az osztrák adóhatóság figyelmét is felkeltette, a család otthonául szolgáló, egykor luxushotelként funkcionáló tiroli villa után ugyanis immár nyolcadik éve, hogy nem fizetnek ingatlanadót – bár René Benko szóvivője tagadta ezt. A szövevényes cégháló egyik vállalatának tulajdonában lévő luxusingatlan után az állam 12 millió eurót szeretne visszamenőleg a vállalkozótól, aki ellen január 31-én az Osztrák Köztársaság keresetet nyújtott be az innsbrucki bíróságon – írta a Telegraph.

