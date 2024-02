Kiszabadult a börtönből Aurelio

Szombat reggel hagyhatta el a börtönt a ValóVilág hatodik szériáját megnyerő Aurelio, aki korábbi információk szerint a Kozma utcai büntetés-végrehajtási intézetben töltötte a büntetését. A Blikk értesülései szerint azonban Kalocsáról szabadult.

Bajai otthonánál kapták lencsevégre az egykori villalakót, akit édesanyja és gyermeke édesanyja hozott haza.

Mint ismert, az egykori villalakó 2022. február 17-én vonult börtönbe, miután másodfokon 3 év 5 hónap börtönbüntetésre ítélte őt a bíróság emberrablás és egy korábbi kábítószerügy miatt.

Aurelio a börtönbüntetése alatt édesapa is lett, kislányával pedig most fog először személyesen találkozni.

Kijelentette: büntetése elérte hatását, és nemcsak megbánta tettét, de úgy érzi, sokat is változott. Állítása szerint az a tudat is sokat formált rajta, hogy apa lett.

A büntetés nálam elérte a célját, megváltozott a személyiségem. A vehemenciám és lobbanékonyságom miatt kerültem ide. Nem tudtam nemet mondani. Nem volt önkontrollom, de most már gondolok a kislányomra, a szeretteimre, magamra... Megváltozott az értékrendem is, kint a csillogás, a drága holmi fontos volt. Most ez elhalványult, inkább a gyerekemnek akarok mindent megadni