Pedro Pascal elvitte a show-t, részegen vette át a díjat

Pedro Pascal a The Last of Us című sorozatban nyújtott alakításáért elnyerte a legjobb drámai sorozatban játszó színésznek járó SAG-díjat, de nem éppen volt józan állapotában, amikor a színpadra lépett, hogy elmondja köszönőbeszédét.

Pedro Pascal bevallotta, hogy kissé spicces volt, amikor szombaton átvette a díját a 2024-es SAG-gálán – írja a Variety.

Ez több okból sem helyénvaló. Umm, egy kicsit részeg vagyok. Azt hittem, hogy berúghatok

– mondta a színpadon, miközben átvette a The Last of Us című sorozatban nyújtott alakításáért a díjat. Hozzátette: nem hitte, hogy megnyeri a díjat, ezért is gondolta, hogy ihat.

A 48 éves Pedro Pascalnak néhány másodpercre volt szüksége, hogy összeszedje magát, mielőtt köszönetet mondott a sorozatot sugárzó HBO-nak.

Uh, Jézusom Louise, hülyét csinálok magamból. De ezt nagyon köszönöm!

– kiáltott fel a színész. Pedro Pascal „kib*szott nagy” megtiszteltetésnek nevezte a díjat, valamint szándékában állt köszönetet mondani a jelölttársainak is, de mint mondta, „most nem emlékszik egyikük nevére sem”.

Pánikrohamot fogok kapni, szóval most elmegyek

– fejezte be, mielőtt a tömeg tapsa közepette lesétált a színpadról.

A színész később a színfalak mögött beszélgetett Tan France-szal, ahol a divattervező megkérdezte tőle, hogy elégedett volt-e a beszédével.

Nem emlékszem, mit mondtam. Csak nagyon meglepődtem, úgyhogy később nézzük meg a Youtube-on

– mondta Pedro Pascal.

Az alábbi videóban a teljes beszéd megtekinthető 0:32-től.