Ázsia leggazdagabb embere fényűző előlakodalmat rendezett a fiának

Azt, hogy máris a 2024-es év egyik nagy eseménye készülődik Ázsiában, jól jelezte, hogy az indiai Gudzsarát államban lévő Dzsámnagar város repülőtere nem bírta a terhelést, így más, közeli leszállópályákra kellett átirányítani az indiai és a külföldi szupergazdagok magángépeit. A 116,4 milliárd dollárjával (41 billió forintjával) jelenleg a világ kilencedik leggazdagabb emberének számító Mukesh Ambani és családja ugyanis több mint ezer barátja és ismerőse társaságában szerette volna méltóképp megünnepelni, hogy a család legfiatalabb gyermeke, a 28 éves Anant is megházasodik az idén júliusban.

Az indiai esküvők luxusa már Budapesten sem ismeretlen éppenséggel, de az a felhajtás, amit az Ambanik rendeztek, az azért egy teljesen más regiszter. Pedig a hagyomány szerint az indiai előlakodalom egy intimebb ünnep, amelyen csak a család vesz részt, a reprezentatív dínom-dánomot meghagyják a többnapos esküvőnek. Elképzelhetetlen tehát, ha ez most így sikerült a legvagyonosabb ázsiai családnál, akkor mégis mi várható a nyáron?

A számok ugyanis lélegzetállítók: állítólag a háromnapos ünneplés akár 55 milliárd forintba is kerülhetett, amelynek része a Rihanna fellépéséért fizetett 2,3 milliárd forintos gázsi is. Utóbbi közel félmilliárd forinttal több, mint a Beyoncé 2018-as, az udaipuri Raffles luxushotelben tartott produkciójáért kifizetett összeg – a család ugyanis a szupersztárt igazolta le anno, hogy lányuk, Isha lagziján énekeljen, többek között Hillary Clintont, Nick Jonast és feleségét, Priyanka Choprát is szórakoztatva. A család lányának a Comói-tónál tartott eljegyzésén pedig John Legend zenélt, míg 2019-ben az örömszülők idősebbik fiuk, Akash St. Moritz-i előesküvőjére a Coldplay-t, mumbai menyegzőjére pedig a Maroon 5-ot szerződtették.

A család az elmúlt napokban előadott rongyrázás mellett igyekezett valamit vissza is adni a közösségnek, az eseményt megelőzően a közel 700 ezer lakosú város tekintélyes részét, 51 ezer embert láttak vendégül vacsorára – ami persze korántsem volt olyan pazar, mint amit például a volt kanadai, ausztrál és bolíviai miniszterelnöknek vagy a bhutáni királyi párnak szolgáltak fel. A hindu milliárdoscsalád 14 templomot is újjáépíttetett vagy felújíttatott a városban eme alkalomból, ami egyúttal azt is jelenti, hogy az előkelő, a világ legdrágább ínyencségeihez szokott vendégeknek is számítaniuk kellett rá, hogy a lakoma nélkülözni fogja a húst, hiszen az Ambanik vallási és állatvédelmi okból is vegetáriánusok.

21 séf, 2500 fogásos menü

A nemzetközi vendégseregre tekintettel a konyha igyekezett a fentebb említett tabu figyelembevételével mindenkinek megfelelni, voltak így hagyományos indiai, kínai, japán, thai vagy mexikói fogások is a több mint 2500 tétel közt, amelyet a három nap alatt az étkezések alkalmával felszolgáltak. Hogy jön ki ez az irdatlan szám? Reggelire 75-féle étel közül lehetett válogatni, ebédre több mint 225 fajtából, vacsorára 275 verzió állt rendelkezésre, és még jutott éjszakára is csipegetnivaló, ugyanis 85-féle fogást éjfélkor szervíroztak csak.

És ezek csak a főétkezések, valamint ahogy a számból látszik, minden napra teljesen új dolgokkal rukkolt elő a konyha, hogy az olyan notabilitások, mint a Disney, az Adobe vagy a Bank of America vezérigazgatói ne unják halálra magukat. Természetesen nem hiányozhattak a világ legkülönlegesebb, nem állati eredetű alapanyagai sem a menüből, nem kevés szarvasgomba vagy ehető arany fogyott például, de a húsz női és egy férfiséfből álló vezetés felvonultatott olyan érdekességeket is, mint mondjuk az avokádós pizza.

Nem csak ételből volt azonban sok, a vendégek az utazás előtt egy kilencoldalas dresszkódot kaptak, hogy milyen ruhákat hozzanak magukkal. A legnagyobb hangsúly természetesen a vacsorákon volt, mivel mindegyik estélynek más volt a tematikája. Volt, amikor hagyományos indiai viseletben illett megjelenni, volt, amikor a nyugati koktélpartik öltözéke volt az irányadó, de például egyik nap a dzsungelmintás, netán a szafariviselet volt az ajánlatos. A vendégek ugyanis megtekintették Anant Ambani állatparkját is, ahol rossz körülmények közül kiszabadított vagy orvvadászok elől megmenekített állatoknak adnak menedéket 1200 hektáron.

A 43 faj több mint 2000 példányának lakóhelyén, a Vantara állatmenhelyen korszerű, jól felszerelt állatkórház segít felgyógyulni a rossz bőrben bekerült egyedeknek. Itt, Dzsámnagarban van jelenleg a világ legnagyobb elefántkórháza is, de a 200 elefánton túl a szupermodern park kb. ugyanennyi nagymacskának is otthont ad a többi egzotikus faj, illetve haszonállat mellett, amelyeket a vőlegény gyerekkora óra ment a vágóhidakról.

Mit kap vajon az ifjú feleség nászajándékba?

Természetesen az öltözködést illetően a legnagyobb figyelem a menyasszony outfitjeire esett, aki vegyesen választott haute couture kreációkat a nyugati és indiai tervezőktől. Az egyik legemblematikusabb ruha egy Versace estélyi volt, amelyet a 2022-es MET-gálán már láthattunk Blake Livelyn, aki valószínűleg azért választotta a New Yorki-i eseményre, mert a Metropolitan Múzeum az évi nagy divatkiállítása az amerikai divatot ünnepelte, és ennek a bronz és türkiz uszályos ruhának a mintáját pedig épp Manhattan art deco építészete inspirálta.

A másnapi tradicionális lehengát az egyik legismertebb indiai divattervező, Manish Malhotra kreálta, a divatház közleménye szerint 70 ember dolgozott azon, hogy mind a 20 ezer Swarovski kristályt időben felvarrják a ruhára. Más, errefelé kevéssé ismert indiai dizájnerektől is viselt ruhát az ara, talán az aprólékos mintás, kézzel megfestett szári érdemel még mindenképpen említést.

A vőlegény pedig azzal keltett a szaksajtóban feltűnést, hogy az egyik este viselt karórája egy 2,3 milliárd forintos Patek Philippe modell volt.

De sokakat érdekel az is, hogy a jövendő anyós, Nita Ambani milyen ajándékot fog adni július 17-én újdonsült menyének, aki eddig a dizájnerruhák és családi ékszerek mellett az eljegyzésre már kapott egy közel 200 millió forintot érő Bentley kabriót is. Spekulálni abból lehet, hogy az Ambani család matriarchája Akash fia újdonsült hitvesét, Shokát egy közel 20 milliárd forint értékű gyémántnyakékkel lepte meg – amelyet 2019-ben a világ legdrágább nyakláncának tartottak.

A másik izgalmas kérdés pedig az volt, vajon hol hajtják álomra a fejüket a gazdagok, miután kitáncolták magukat, tekintve, hogy az Ambani család által első számú otthonuknak tekintett Dzsámnagarnak és környékének egyetlen luxusszállodája sincs.

A megoldás az lett, hogy mindenki glampingezett.

A glamorous (elbűvölő) és a camping (kemping) összevonásából létrejött műszó azokat a nagyobb, teljesen berendezett sátrakat írja körbe, amelyek akár úgy is kinézhetnek, mint egy szállodai luxuslakosztály, jobbára csupán annyi különbséggel, hogy a falak ponyvából vannak. Az Ambani-előesküvő sátrai ugyan ennek a műfajnak messze nem tartoztak a top kategóriájába a kiszivárgott képek és videók alapján, de azért igen kényelmesnek mondhatók. A legkisebbek is minimum négy helyiségből álltak: egy bebútorozott nappaliból, hálóból, öltözőszobából és fürdőből, de kb. 55-60 db sátor mérete elérte a 80 négyzetmétert is.

A menyasszonyt sem kell félteni, ha a bankszámláról van szó

Az eljegyzését az Ambanik mumbai, a világ legdrágábbnak is tartott otthonában 2019-ben bejelentő pár gyerekkora óta ismeri egymást, régóta együtt vannak, az Indiában bevett gyakorlatnak számító elrendezett házasságoktól eltérően itt tényleg igazi szerelmi frigyről van szó, amely kiállta a vőlegény krónikus betegsége jelentette próbát is.

A súlyos asztmában szenvedő Anant Ambani a tünetei csillapítására szedett szteroidtablettáktól 208 kilósra hízott, amelyből a háromnapos vigadalmat megelőzően egy intenzív sportolással és szigorú diétával együtt járó, komplett életmódváltásnak köszönhetően 108 kilót adott le. Mint nyilatkozta az India Today napilapnak, nagyon hálás menyasszonyának mindazért az érzelmi támogatásért, amelyet a súlyvesztés előtt és alatt kapott tőle, továbbá azt is köszöni neki, hogy az állatvédelmi missziójában is teljes értékű társra lelt benne.

Bár vőlegénye Ázsia és a világ egyik leggazdagabb örököse, egyúttal tavaly nyár óta a család irdatlan vagyonát adó, az indiai gazdasági életet teljesen behálózó Reliance Industries igazgatósági tagja, azért a menyasszonynak sem ismeretlen a magasélet. A Merchant szülők 2002-ben alapították az Encore Healthcare gyógyszergyárat, vagyonukat közel 33 milliárd forintra becsülik, míg többdiplomás – köztük a New York-i Egyetemen politikatudományt hallgató –, szintén vállalkozásokat vezető és a családi cég igazgatótanácsában is ott ülő lányuk személyes vagyona 400 millió forint fölött lehet egy kevéssel. Természetesen ez mind semmi az Ambanikhoz képest, akiknek meggazdagodásáról és életszínvonaláról ebben a tavalyi cikkünkben már írtunk.

A szerző luxusszakértő.

(Borítókép: Mark Zuckerberg a menyasszony és a vőlegény, Radhika Merchant és Anant Ambani társaságában. Fotó: Reliance Industries / Handout via REUTERS)