Elindult a TV2 Csoport nőknek szóló csatornája

A FEM3 korábbi programhelyén elindult a TV2 Klub, a TV2 Csoport nőknek szóló kábelcsatornája. A nyitó hétvégén a csatorna Nia Vardalos filmjeit vetíti, de számos országos premierrel készül, a sorozatrajongók pedig az elejétől újranézhetik a Jóban Rosszbant és a Mintaapákat is.

A TV2 Klub indulásával kapcsolatban a pénteki Mokka vendége volt két olyan főszereplő, akik ott voltak a kezdeteknél, amikor a Jóban Rosszban 2005-ben elindult. Vándor Éva és Előd Álmos nosztalgiáztak a sorozatról és kollégákról Szabó Zsófival és Pachmann Péterrel.

Előd Álmos, aki annak idején Nemes Dávid karakterét formálta meg, elmondta, hogy Gazdag Tiborral, a sorozat egy másik szereplőjével a mai napig játszanak együtt.

Az én életem egy nagy fordulatot vett, amikor Gesztesi Karcsi csatlakozott a sorozathoz, mi onnantól szerelmespárt alakítottunk. Az emberek nagyon szerették a karakteremet, Lenkét. Most is van még, aki így emlékszik rám, és ez biztos felfrissül most