Végleg elköszön az HBO, felturbózott streamingszolgáltatás jön Magyarországra

Az új szolgáltató, amely az élő sporteseményeket nem számítva is több mint kétszer annyi tartalmat kínál majd, mint jelenleg az HBO Max, a közlemény szerint új streamingélményt jelent majd Európában. A Max európai bevezetésére időzíti idei egyik nagy dobását, a Sárkányok háza második évadának június 17-i premierjét is.

Az előfizetők hozzáférhetnek majd a Warner Bros. filmjeihez, amelyek közt megtalálható a Barbie, az Aquaman és az Elveszett Királyság vagy a Wonka; a Sony Pictures kínálatából a Pókember és A védelmező-filmek, illetve a Gran Turismo; a Universal Studiostól a Feledés, a Lady Bird és a Mamma Mia!-filmek; az HBO saját gyártásában készült The Last of Us, A Fehér Lótusz, az Eufória, a True Detective: Night Country, A rezsim, A Szimpatizáns, Az elátkozott: Robert Durst halálos élete második évada és a hamarosan érkező The Franchise című új vígjátéksorozat.

Új saját gyártású tartalmak is érkeznek a jövőben, mint A Pingvin, a Stephen King Az című regényén alapuló Welcome to Derry és az új lengyel politikai kémthriller, az Eastern Gate. Emellett elérhetők lesznek a Discovery olyan népszerű tartalmai is, mint a Három hónap jegyesség, az Aranyláz Alaszkában és a Feljavítók.

A Sport kiegészítőcsomag átfogó közvetítései közé tartoznak a Grand Slam-tornák – az Australian Open, a Roland-Garros és a US Open –, a három kerékpáros Grand Tours, a Giro d’Italia, a La Vuelta a Espana és a Tour de France, valamint a Tour de France Femmes, a Le Mans-i 24 órás autóverseny és minden jelentős téli sport világbajnoksága és világkupája.

Fotó: Warner Bros. Discovery A 2024-es Párizsi Olimpiai Játékok minden pillanatát élőben lehet majd látni a Maxon

A Max többféle csomagban is elérhető lesz, emellett egy Sport kiegészítőcsomagot is kínálnak, amely mindegyik alapcsomaghoz hozzáadható. Az árazás pontos részleteiről a következő hetekben jön hír.

Standard csomag:

A felhasználók egyszerre két eszközön streamelhetnek tartalmat.

A tartalom Full HD-felbontásban lesz elérhető.

Ebben a csomagban maximum 30 letöltésre lesz lehetőség a tartalom offline nézéséhez.

Párizs 2024 a csomag része.

Prémiumcsomag:

A felhasználók egyszerre négy eszközön streamelhetnek tartalmat.

A tartalom elérhető lesz Full HD- vagy 4K-felbontásban, illetve Dolby Atmos hanggal, ahol ez rendelkezésre áll.

Ebben a csomagban lehetőség nyílik maximum 100 letöltésre a tartalom offline megtekintéséhez.

Párizs 2024 a csomag része.

A jelenlegi HBO Max-előfizetőknek megmaradnak a jelenlegi profiljai és megtekintési előzményei. Bizonyos esetekben – eszköztől és operációs rendszertől függően – az HBO Max-alkalmazás automatikusan frissül a Max-appra. Más esetekben, amikor a felhasználók megnyitják az HBO Max-appot, figyelmeztetést kapnak, hogy töltsék le az új applikációt. A Eurosport prémium SVOD-előfizetők a következő hetekben tájékoztatást kapnak majd a Max-előfizetés módjáról.

(Borítókép: A Maxon folytatódik a Sárkányok háza is. Fotó: Warner Bros. Discovery)