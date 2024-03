Kim Kardashian és Odell Beckham jr. kapcsolata minden valószínűség szerint véget ért, egy évvel azután, hogy romantikus kapcsolatba kerültek. A 43 éves tévés személyiség tavaly tavasszal kezdett randizni a 31 éves amerikaifutball-játékossal, aki jelenleg úgynevezett szabadügynök, azaz lejárt a szerződése a Baltimore Ravensszel. A párt utoljára két héttel ezelőtt, a Los Angeles-i Vanity Fair Oscar-díj-átadó partin látták együtt megjelenni.

A szakítás sokkoló lehet egyesek számára, mivel a Life and Style magazin arról számolt be, hogy Kim még abban is reménykedett, hogy közös gyermekük születik Odell-lel.

Kimnek négy gyermeke van volt férjétől, Kanye Westtől: North 10 éves, Saint 8 éves, Chicago 6 éves és Psalm 4 éves. Odellnek egy 2 éves fia van Lauren Wood fitneszvállalkozó, influenszertől, akit – a pletykák szerint – négy együtt töltött év után hagyott el épp Kim miatt.

Kim és Odell tovább fokozták a románcukkal kapcsolatos spekulációkat azzal, hogy a Chateau Marmontba mentek Jay-Z és Beyonce Oscar-díj utáni partijára a hónap elején. A Keeping Up With The Kardashians sztárja korábban a Vanity Fair partiján is a vörös szőnyegen pompázott, mielőtt a szupersztárok báljára érkezett. Ahogy távozott a partiról, követte őt Odell, aki egy bőrblézert viselt a sztárok estéjén.

Múlt héten Kim akkor is lázba hozta a rajongóit, amikor egy rejtélyes felirattal posztolta legújabb szelfijét. azt írta: „hiányzol.”

Sokan úgy vélték, hogy ezzel arra utalhatott, hogy hiányzik neki Odell. A találgatásokat gerjesztő poszt azután született, hogy anyukája, Kris Jenner azt mondta, Kim nem fog egyhamar férjhez menni. Kardashian 68 éves édesanyja elárulta, hogy lánya, Kim még nem tervezi a házasságot Odell-lel.

Az Odell-lel való románc előtt Kim kilenc hónapos kapcsolatban volt Pete Davidson komikussal. Kimet és Pete-et először 2021 októberében hozták kapcsolatba, hetekkel azután, hogy Kim debütált műsorvezetőként a Saturday Night Live-ban, ahol a pár megosztott egy csókot a képernyőn.

Kevesebb mint egy év együttlét után azonban egy bennfentes felfedte, hogy úgy döntöttek, csak barátok maradnak a köztük lévő nagy távolság miatt, mivel Pete Ausztráliában dolgozott, míg Kim az Egyesült Államokban.

Kimet nemrég azért érte kritika, mert kigúnyolta Kate Middleton walesi hercegné távollétét a közéletből.

A realitysztár úgy posztolt képeket magáról, amint egy sportautó mellett áll, és azt írta: „Úton vagyok, megkeresem Kate-et.”

Pénteken a hercegné kiadott egy videót, amelyből kiderült, hogy „megelőző kemoterápián” vesz részt, Kim Instagram-kommentjeit pedig elárasztották a dühödt közösségimédia-felhasználók, akik támadták őt a vicc miatt, és követelték, hogy vegye le – írja a DailyMail.