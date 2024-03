Szövetségi ügynökök razziáztak P. Diddynél

Szövetségi ügynökök razziát tartottak Sean Combs, vagyis P. Diddy rapper több ingatlanában is. A belbiztonsági minisztérium hétfőn megerősítette, hogy a rapper Los Angelesben, Miamiban és New Yorkban lévő ingatlanjaiban is házkutatást tartottak a szövetségiek.