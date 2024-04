Hiába ígérte, hogy nem fog, megint tilosban parkolt Kern András

Ismét tilosban parkolt Kern András színművész, aki az elmúlt években már többször is figyelmen kívül hagyta a parkolás szabályait. Most a Balassi utcán hajtott fel a járdásra és hagyta ott járművét, hogy süteményt vásároljon.

A népszerű színművész nem tud megválni rossz szokásától, miszerint rendszeresen tilosban parkol, amikor a kedvenc péksüteményeit szerzi be. Most a budapesti Balassi utcában fotózták le Kern András a tiltott helyen álló autóját, holott a közelben szabályosan is letehette volna a járművét.

A 444.hu-nak küldte el egy olvasójuk azt a fotót a színművész parkolásáról, amit csak annyival kommentált: „Kern András tegnap beugrott a Culinairsba. Kicsit messzebb volt pár szabályos hely is, de a név kötelez”.

Mint azt korábban az Index is megírta, maga Kern András is elismeri, hogy gyakran tilosban parkol, de azt is megígérte, hogy többet nem fordul elő.

A színész legtöbbször a Margit híd budai hídfőjénél vét a parkolási szabályok ellen, hiszen rendszeres vendége az ott található pékségnek.

Tavaly szeptemberben egy ilyen esetet a sajtó is felkapott, és akkor a helyi polgármester is megrótta a színészt.

Őrsi Gergely akkor azt állította, hogy Kern András nemcsak tilosban parkolt, hanem veszélyeztette a szabályosan közlekedő gyalogosokat és az autósokat is, akik nem számíthatnak egy gyalogátkelőről kitolató autóra. Kern András utóbb azt mondta az esetről, hogy csak négy percre hagyta ott az autót, és hogy szerinte ez nem nagy ügy.