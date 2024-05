Azahriah a Tisza cipővel együttműködésben egy limitált kollekciót dobott piacra, amely csupán két napig kapható a cég budapesti üzletében. A kollaborációból mindösszesen 300 darab készült. Az első vásárlók jóval a péntek délelőtt 10 órára tervezett nyitás előtt megérkeztek az Astoriára, már előző este 7 órakor megnyitották a sort.

A sorban állók közül sokan nem is tervezik viselni a cipőt, inkább a polcra teszik majd, de olyan is volt, aki azt mondta, hogy befektetésnek szánja a lábbelit. A kollekciót egy héttel azelőtt kezdték árulni, hogy Azahriah első előadóként háromszor is megtölti majd a Puskás Arénát. A látottak alapján az énekes körüli felhajtás nem csökken.

A márka egy héttel ezelőtt közösségi oldalán jelentette be „története eddigi talán legnagyobb kollaborációját”. Hozzátették: „több hónapnyi szervezéssel, sok száz kreatív órával” a hátuk mögött készült el közös munkájuk eredménye.

A cég ma annyit posztolt közösségi felületén, hogy az első napot követően még mezek, tréningfelsők és cipők is „gazdára várnak”.