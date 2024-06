Tornóczky Anita várandós, hosszú küzdelem után lehet anya

Évek óta próbálkozik a gyermekvállalással, most úgy tűnik, sikerrel járt Tornóczky Anita. Az állatvédő-műsorvezető a várandóssága tizenhatodik hetében jár, és túl van a genetikai vizsgálatokon is.

Évek óta próbálkozott, hogy anya lehessen, most boldogan jelentette be, hogy babát vár Tornóczky Anita – írta a Best Magazin.

A lapnak beszámolt arról, hogy már terhessége tizenhatodik hetét járja, és a genetikai vizsgálatokon is túl van. A 44 éves műsorvezető azt is elárulta, hogy nem stresszel annyit, mint korábban. Kassán vett igénybe egy lombikprogramot, jelentősen átalakult a teste is.

A stimuláció és a hormonpótlás miatt tíz kilót híztam. És mivel már a várandósságom előtt is terhességi tüneteket produkáltam, furcsa volt, hogy azok a beültetés után idővel szűnni kezdtek. Bepánikoltam, majd sírva mentem az első ultrahangra, hogy itt biztos nincs gyerek. Az orvosom boldogan felkiáltott, amikor látta, hogy nincs baj...

-mesélte.

Azt is hozzátette, hogy együtt zokogtak az endokrinológusával, aki már évek óta fogta a kezét és biztatta. Sok családtagnak elmesélték már az örömhírt, de ők is találkoztak azzal a jelenséggel, hogy a lombikról tabu beszélni.

Többen például azt hitték, plasztikai beavatkozás miatt változott meg az arcom, miközben épp csak nem sikerült a beültetés, ami miatt 10 kilót híztam. A legszívesebben kiabáltam volna, hogy éppen pont tíz emberre való hormont szúrok naponta, de alárendelem magam ennek is, mert szeretném, hogy végre legyen egy kisbabám. Nagyon rossz ezeket megélni, miközben az ember testileg és lelkileg egy hullámvasúton ül

– fogalmazott Tornóczky Anita.

A műsorvezetőnő végül azt is közölte, hogy helyzetéről és tapasztalatairól a saját felületein is szeretne beszélni, hogy erőt adjon más nőknek, megerősítve őket abban, hogy büszkék legyenek arra, amit végigcsinálnak ebben a testileg és lelkileg is nehéz folyamatban.