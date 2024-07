Hajdú Péter is áldozatul esett a reptéri káosznak, „túlélőtáborrá” vált a családi kiruccanás

Az elmúlt időszakban rengeteg járatkéséssel és -törléssel kellett szembesülniük a légi utasoknak Európa-szerte és Budapesten is. A repüléssel járó kellemetlenségeket Hajdú Péter és családja sem úszta meg. A televíziós szerint a Wizz Air Nizzából Budapestre tartó járata miatt „túlélőtáborrá” vált a hétvégi utazásuk.

Hajdú Péter elsőként közösségi oldalán jelezte pénteken, hogy párjával, Eszterrel egy kétnapos utazásra indultak Nizzába, de már órák óta késik a járatuk. A hazafelé tartó gépükkel ennél is nagyobb problémák adódtak – írja a Blikk.

Budapestre a Wizz Air egyik vasárnapi járatával utaztak volna vissza 17 órakor, de a gép meghibásodása miatt kétórás késésről kaptak információt. Az ígért időpontban továbbra sem indult el a repülőgépük, majd arról tájékoztatták őket, hogy csak hétfőn reggel, 9 óra 40 perckor várható a felszállás.

Hajdú Péter hétfőn reggel a Rádió1 műsorában jelentkezett be Nizzából, hogy elmesélje a történteket. Mint mondta, egy hétvégi kikapcsolódást terveztek, ami nagy alkalom lett volna, mivel két nagyobb gyermeke is vele tartott. Hétfőn már mindannyiuknak volt dolga, így szerettek volna vasárnap hazaérni.

Na, ez most már több, mint gusztustalan. Azóta nem történt semmi, senki nincsen az információs pultban, senki nincsen a gépnél, szóval egyszerűen tehetetlenek vagyunk

– nyilatkozta Hajdú Péter.

A műsorvezető hozzátette: kiderült, hogy a hétfő reggeli, 9 óra 40 perces indulást is elhalasztották, így repülőgépük csak 18 óra körül érkezett volna vissza Budapestre. Úgy döntöttek, hogy nem várják meg a járatot, így végül az Air France járatára vettek jegyet, hogy időben hazaérkezzenek.

Hajdú Péter „túlélőtábornak” nevezte az utazásukat

A televíziós megjegyezte, hogy nem kaptak segítséget a Wizz Air légitársaságtól. Vasárnap, miután nem indult el a járatuk, arra kérték őket, hogy keressenek maguknak egy szállodát. Szerinte ilyen rövid idő alatt meglehetősen nehéz volt szabad szállodát találniuk. Úgy tudja, hogy a légitársaság később visszatéríti majd nekik a késésből adódó pluszkiadásaikat.

A kialakult helyzetet túlélőtábornak nevezte, hozzátéve, nem számítottak rá, hogy ekkora káosz lesz az utazásukból. Megjegyezte, hogy gyermekei jól bírták a megpróbáltatásokat, de a problémás utazás miatt így más emlékeik lesznek a közös családi nyaralásukról.

Öt légitársasággal szemben indult vizsgálat

„Nem maradhat következmények nélkül az, ahogy az utasokat kezelik. Felháborító és elfogadhatatlan, hogy az utasokat érzéketlenül, szinte csomagként kezelik” – írta az Igazságügyi Minisztérium (IM) korábbi közleményében.

Tuzson Bence igazságügyi miniszter utasította a vizsgálatokat végző hatóságokat, hogy a lehető legszigorúbban járjanak el a súlyos járatkésések ügyében.

Jelenleg 13 hatósági ellenőrzés van folyamatban 5 légitársasággal szemben. Ezek az Eurowings, a Ryanair, a Sun Express, a Tailwind Airlines és a Wizz Air.

Az ellenőrzésen, valamint annak részeként a hatóság tájékoztatást és adatokat kér be a vizsgált késésekkel és törlésekkel kapcsolatban a légitársaságoktól. Ezen adatszolgáltatások jelenleg is folyamatban vannak – közölték.

Azt írták, hogy amennyiben a fogyasztóvédelmi hatóságok szabálysértést állapítanak meg, a kkv-nak nem minősülő vállalkozásokkal szemben – súlyos jogsértés esetén – 1 millió forinttól a vállalkozás nettó árbevételének 5 százalékáig, de legfeljebb 650 millió forintig terjedő bírságot is kiszabhatnak.

Szeptemberig tarthat a káosz az európai légtérben

Ahogy arról az Index is beszámolt, az elmúlt időszakban sok járatkéséssel és -törléssel kellett szembesülniük a légi utasoknak Európa-szerte és Budapesten is. Sokan ragadtak külföldön és a Liszt Ferenc reptér váróiban egyaránt, de még a válogatott Eb-meccseire is alig vagy egyáltalán nem értek oda az utolsó pillanatban indulók.

Valentínyi Katalin, a Budapest Airport kommunikációs és kormányzati kapcsolatokat felügyelő vezérigazgató-helyettese szombaton kijelentette, hogy az egész európai légteret érintik a késések, nem csak Budapestet, és várhatóan szeptember végéig elhúzódik ez a helyzet.

AZ UTASOKNAK FEL KELL KÉSZÜLNIÜK ARRA, HOGY ESETLEGESEN TÖBB ÓRÁT KELL MAJD A TERMINÁLOKON TÖLTENIÜK.

Orbán Viktor miniszterelnök július 5-én a Kossuth rádió reggeli adásában elmondta, hogy ami a légi közlekedésben történik, az tűrhetetlen. Nagy Márton nemzetgazdasági miniszter a helyzet mielőbbi felszámolása érdekében berendelte a HungaroControl vezetőjét, és arra kérte, hogy azonnal készítsen intézkedési tervet a kialakult anomáliák kezelése érdekében.

Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter a hétfői Kormányinfón a repülőtéri késésekről elmondta, hofí a légiirányításnál jelentős létszámbővítés volt, de akciótervet várnak a HungaroControltól. A miniszter kijelentette, a reptérvásárlást követően értékelni kell a HungaroControl tevékenységét. Az adatokból szerinte látszik, hogy a késések közel kétharmadáért a légitársaságok felelősek, és a kormány azt várja a hatóságtól, hogy bírságokat szabjon ki, ha jelentős késéseket találnak. 2024. június 21. és elseje között 12 járatkéséssel kapcsolatban indított vizsgálatot a fogyasztóvédelem.

Ebben a cikkünkben összegyűjtöttük, hogy mit érdemes tudni a járatkiesések okozta kártérítésekről, valamint hogy mikor és mennyit köteles fizetni egy-egy légitársaság, ha nem juttatja el időben az utast a kívánt célállomásra.