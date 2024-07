Tavaly májusban derült ki, hogy Szabados Ágnes és Peleskey Bence – akivel 2019 óta alkottak egy párt – kapcsolata véget ért.

A műsorvezető egészen tavaly augusztusig volt egyedül, amikor kiderült, hogy a nála nyolc évvel fiatalabb, korábban a Celebrandiban is felbukkanó Papp Zsomborral randizgat. Most azonban a Blikk megtudta, hogy Szabados Ágnes szívét új férfi rabolta el.

A műsorvezető a lapnak elárulta, hogy Pétert régóta ismeri, az egyik ismert ruhaüzlet modellje volt, jelenleg pedig Oslóban dolgozik fodrászként. A Blikknek nyilatkozó egyik informátor elmondása szerint Szabados Ágneshez hasonlóan szintén Szegeden született, innen az ismeretség.

Nem tudtam, hogy van valakije, most először osztott meg közös képet a közösségi oldalán, amin Ágit is megjelölte. Meglepődtem, hogy együtt vannak, főleg, mert tudom, hogy Péter Norvégiában él. Valószínűleg távkapcsolatban vannak, de bizonyára így is boldogok, most pedig élvezik, hogy együtt tölthetnek egy kis időt