Fodor Zsóka és Várkonyi András továbbra sem borít fátylat a múltra

Fodor Zsóka és Várkonyi András is megőrizte az egymás iránt érzett szeretetüket, de mindketten úgy érzik, hogy a másik félnek kellene kezdeményeznie. A Barátok közt színészeinek barátsága romlott meg egy közös munka miatt.

Ez az első olyan nyár, amelyen Fodor Zsóka és Várkonyi András nem áll szóba egymással, amióta ismerik egymást. Még februárban derült ki, hogy a Barátok közt Magdi anyusa és Vili bácsija egy elmérgesedett konfliktus miatt soha többé nem dolgozik egymással.

A Blikk felkereste az érintetteket, és kiderült, hogy a helyzet azóta sem változott, habár mindketten békülnének, a másiktól várják a kezdő lépést. Fodor Zsóka elmondta, továbbra is nagyon szereti Várkonyi Andrást, a feleségét pedig főleg.

Mi Andrissal nagyon-nagyon jóban voltunk, tartotta a kapcsolatot az anyukámmal is, ismerte a testvéremet, sokat léptünk fel együtt, élvezem, amikor énekel, szerettem az önálló estjeinket is. Negyvenévnyi barátság nem ezt érdemelte volna, de én nem tudok haragudni Andrisra és soha nem is fogok kitálalni róla. Jobban ismertem az életét, mint a családja, de ezt megtartom magamnak, mert én inkább a tengernyi jó élményünkre emlékezem. Amíg élek, nem bántom Andrist, sőt, valahol megértem és szeretem őt

– mondta Fodor Zsóka, aki ugyan nyitott lenne a békülésre, de ez szerinte nem fog bekövetkezni.

„Andrisnak kellene felhívnia engem, de ő nem az a típusú ember, aki ezek után felemeli a telefont, jól ismerem őt. Elfogadtam a helyzetet” – tette hozzá.

Valakinek kanosszát kell járni

A lap Várkonyi Andrást is megszólaltatta. „Érdekes, jó ideje nem gondolkodtam ezen az ügyön. Úgy gondolom, hogy hibázott, nem vallotta be, nem is mondott igazat, úgyhogy ha valakinek kanosszát kell járni ez ügyben, az nem én vagyok, hanem ő” – fogalmazott a színművész.

Mint arról korábban beszámoltunk: véget ért egy fejezet, többé nem dolgozik együtt Várkonyi András és Fodor Zsóka. A Barátok közt két színésze egy konfliktus miatt zárta le 50 éve tartó barátságát.

A történtekről Várkonyi András azt mondta: emberileg és szakmailag is csalódott Fodor Zsókában, amiért tavaly ősszel két előadásukra sem ment el, cserbenhagyva ezzel a nézőket és őt is – három-négyszázezer forintos mínuszt okozva ezzel. A nyilatkozatra azóta Fodor Zsóka is több ízben reagált.