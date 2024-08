Ismeri az olasz Paris Hiltont? Ha nem, akkor bemutatjuk Elettra Lamborghinit

Elettra Lamborghini az egyik legismertebb olasz családba született: nagyapja, Ferruccio alapította a világhírű sportkocsimárkát 1963-ban, apja, Tonino pedig a szintén elég népszerű, kávét, karórát, szemüveget és parfümöt gyártó életmódbrandet. A milliárdoscsemete megtehetné azt is, hogy pusztán élvezi annak a gyümölcsét, amit a felmenői megteremtettek, ehelyett azonban immár saját jogon is valaki Olaszországban: popsztár, üzletasszony és több mint 7 millió Insta-követővel rendelkező influenszer.

Az 1994-ben született Elettra középső nevét, a Miurát még egy Lamborghini modellről kapta, négy évvel később azonban a család eladta az Audinak a céget, így ma az a Volkswagen-csoport része. Akkor még nem tudták a négy testvérével Bolognában felnövő lányról, hogy egyszer majd inkább debütáló zenei albuma címe (Twerking Queen) alapján a „Fenékrázó Királynő” művésznevet fogják jobban ismerni az olaszok. A 2019-ben megjelent albumról a Pem Pem című szám ugyanis a hatodik helyre kúszott fel az olasz slágerlistán, így újra kiadta azt a Universal stúdió egy új slágerrel bővítve, amelyet a biszexualitását nyilvánosan vállaló énekesnő a legrangosabb olasz könnyűzenei eseményen, a San Remó-i Dalfesztiválon adott elő.

Nem ez volt az első nagyobb elismerés zenei fronton az életében, hiszen 2019-ben beválasztották zsűritagnak az olasz Voice tehetségkutató műsorba, 2022 óta pedig viaszbaba mása is megtekinthető az amszterdami Madame Tussauds-ban. Nyilván ez a férjének is köszönhető, 2020-ban ugyanis feleségül ment a holland sztár DJ-hez, Afrojackhez, a fényűző lakodalmat a Comói-tó partján lévő Villa Balbianóban tartották – ahol a Lady Gaga-féle Gucci-film egyes jeleneteit is felvették. Természetesen nem az ifjú férj húzta a talpalávalót, hanem David Guetta jött el zenélni.

Elettrát az olaszok és a spanyolok többsége egyébként különböző valóságshow-kból ismerte meg, de ledobta a textilt az olasz Playboyban is. Megkeresték ajánlattal, hogy vállaljon el egy rá épülő realityműsort, amely a Kardashian család sikeres formátumához lenne hasonló, de az olasz piac nem volt számára e tekintetben már vonzó, szívesebben forgatna egy ilyet Amerikában, ha megtanulja rendesen a nyelvet.

Mivel Miamiban sok időt tölt, hogy a reggaetonra és hip-hopra épülő, jelenleg a fő fókuszának számító zenei karrierjét egyengesse, így ez csak idő kérdése.

Karrier szempontjából Olaszországban nem látok több potenciált, úgy érzem, jobban megfelelek az amerikai piacnak. Azt hiszem, jelenleg én vagyok az egyetlen nő Olaszországban, aki a teltebb lányok imázsán próbál javítani, a közösségi médiás felületeimen keresztül igyekszem eljuttatni azt az üzenetet, hogy a gömbölyű szép. Olaszországban a vékony lányokat szeretik, és sok lány éhezteti magát emiatt

– nyilatkozta a testpozitivitás fontosságáról az amerikai Forbesnak a saját jogán eddig 3,5 milliárd forintra becsülhető vagyont gyűjtő celeb.

Nem tetszik a Lamborghininek, hogy a saját nevét használja

Elettra nemcsak a zenében, hanem a divatban is kipróbálta már magát. Tervezett fehérnemű-kollekciót a Yamamay-nek, a YOOX webshopon saját neve alatt piacra dobott gyerekruházati kollekcióját is kapni, illetve hamarosan indul a gyerekeknek és szüleiknek tervezett családi ruhamárkája, a Mamatchy is. Azon kísérlete azonban, hogy személynevét védjegyként jegyeztesse be, kiverte a biztosítékot az egykor a családja tulajdonában lévő autómárkánál. Idén így az Automobili Lamborghini keresetet nyújtott be az általuk tulajdonolt Lamborghini védjegyre hivatkozva az Olasz Szabadalmi és Védjegyhivatalhoz, hogy amaz ne hagyja jóvá az örökösnő kérelmét. Az autógyártó szerint ezzel Elettra tisztességtelen és jogosulatlan piaci előnyre tenne szert saját márkáit illetően, illetve kárt okozna az olasz székhelyű vállalatnak.

A hatóság első körben az autógyártónak adott igazat, de a fellebbezés után az üggyel magasabb szinten foglalkozó bizottság kimondta április 16-án, hogy mindenkinek jogában áll a saját, hivatalos nevét használni és azzal sikeressé válni – függetlenül attól, hogy ez egy adott, védjegyoltalommal bíró cég kereskedelmi érdekeit sérti-e. E határozat precedenst teremthet az olasz jogban arra vonatkozólag, hogy a közösségi média által ismertté várt egyének érdeksérelem esetén is használhassák a nevüket kereskedelmi célzatból vagy személyes énbrandépítésre.

Tudom, hogy a vezetéknevem a világon a legfontosabbak közé tartozik. Sok embernek van meghatározó vezetékneve, de az enyém egészen különleges, mivel mindenki ismeri a Lamborghinit

– nyilatkozta korábban egy interjúban a Lamborghini kocsikat videóklipjeiben is előszeretettel szerepeltető, illetve dalszövegeiben is megemlítő örökösnő.

Kidobott szívószál bizonyíthatja a rokonságot

Nem a fentebbi volt az egyetlen jogi ügye a becsülhetően 389 milliárd forintos vagyonnal rendelkező famíliának idén, ugyanis még évekkel ezelőtt bejelentkezett egy nápolyi kozmetikus, hogy ő bizony családtag. Flavia Borzone bíróságra benyújtott keresete szerint ő a családfő, Tonino Lamborghini eltitkolt gyermeke és ehhez Elettrától szerzett most perdöntő bizonyítékot.

Borzone azt állítja, hogy az autómárka alapítójának fia és operaénekes édesanyja 1980-ban találkoztak egy milánói buszmegállóban. Tonino lelassított sportautójával és felajánlott egy fuvart, amiből végül szerelem és párkapcsolat lett, amely 1988-ban, a születésekor ért véget. Borzonénak állítólag birtokában van egy titokban rögzített hangfelvétel is, amelyen Tonino Lamborghini elismeri neki az anyjával a folytatott viszonyt, és még azt is hozzáteszi, hogy a nő eredeti neve Clelia, amit az apai nagymamája iránti tiszteletből kapott tőle.

Borzone azt állítja, hogy Tonino Lamborghini megtagadta a DNS-minta adását, illetve a hivatalos elismerését gyermekeként, ezért kellett magánnyomozót fogadnia, aki átvizsgálta Elettra Lamborghini szemetesét. A DNS-mintát a popsztár által kidobott szívószálról nyerték, amely állítása szerint megerősíti a vérségi kapcsolatot.

Borzone ügyvédje úgy nyilatkozott, hogy a Ferrarai Egyetem szakértői megvizsgálták a nyálmintát, és egyértelműen amellett foglaltak állást, hogy a két nő féltestvéri kapcsolatban áll egymással. A felperes édesanyja és ügyvédje is hangsúlyozta, hogy Borzone nem pénzt kér, csupán meg szeretné ismerni a családját és hivatalosan is választ vár arra, ki az apja. A Lamborghini család ügyvédje a bizonyíték figyelmen kívül hagyását kérte, ugyanis a genetikai mintát illegálisan, Elettra Lamborghini hozzájárulása nélkül szerezték. A tárgyalást jövő márciusig elnapolták, emellett viszont fut Tonino Lamborghini keresete is, amelyet rágalmazás vádjával nyújtott be Borzone és édesanyja ellen.

