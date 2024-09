Beindult a harc, váratlant húzott a TV2 az RTL lépése után

Nem sokkal azután, hogy az RTL hivatalosan is bejelentette, hogy szombatonként előbb indítják az X-Faktor adásait, a TV2 is megváltoztatta a versenytárs zenei tehetségkutatójával párhuzamosan futó Sztárban Sztár All Stars kezdési időpontját.

Néhány nappal ezelőtt derült ki, amit ma reggel egyébként az RTL is hivatalossá tett, hogy a szombaton startoló X-Faktor kezdési időpontját 19:30-ra változtatja a csatorna. Mindezt feltehetőleg azért, mert a versenytársnál ugyanezen az estén indul a Sztárban Sztár jubileumi évada, és nem szeretnék, ha a TV2 műsorának az RTL-es tehetségkutatóhoz képest félórás előnye lenne. A csatorna a közleményében azt is kiemelte, hogy az RTL+ előfizetői a képernyős premierrel azonos kezdési időben tudják majd elindítani a válogatóadásokat, amelyeket reklámok nélkül nézhetnek a streamingfelületen.

A TV2-nek se kellett több, nem sokkal a konkurencia tájékoztatása után ők is kiadtak egy közleményt arról, hogy a Sztárban Sztár All Stars adásait az eredetihez képest negyedórával korábbi időpontban, szombaton és vasárnap is 19:15-től láthatják a nézők. Hogy ezek után vajon az X-Faktort még előbbre hozzák-e a túloldalon, egyelőre kérdéses, mindenesetre a mostani finomhangolások jól mutatják, milyen komoly küzdelemre lehet számítani a két legnagyobb kereskedelmi tévé között az őszi szezonban.

Mint ismert, az RTL-en látható X-Faktor idén megújult mentorcsapattal startol: Majoros Péter Majka, Tóth Andi, Valkusz Milán és Gáspár Laci zsűrizi majd a műsorban szereplő tehetségeket. A produkció házigazdája ezúttal is Miller Dávid lesz, akihez az adásokban Pápai Joci csatlakozik majd.

A jubileum okán a TV2-n látható Sztárban Sztár is különleges évaddal jelentkezik: az All Stars adásaiban ezúttal 24 előadóművész átalakulását követhetik nyomon a nézők, akiknek Liptai Claudia, Lékai-Kiss Ramóna, Hajós András és Stohl András zsűrizi a teljesítményét. A produkciót az első két hétvégén dupla adással tűzi műsorra a csatorna, a házigazda pedig ezúttal is Till Attila lesz.

(Borítókép: Kolosi Péter és Fischer Gábor. Fotó: Németh Kata, Papajcsik Péter / Index)