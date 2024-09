Indul a szavazás, most ön is dönthet az év legjobb tartalomgyártójáról

2023-ban a Creator Awardson olyan kreátorok vehették át a frissen megálmodott díjat, mint mások mellett Istenes Bence, Nánásiék, Whisperton, Gelencsér Tímea vagy Steiner Kristóf és Kempf Zozó. A díjazást megelőző szavazásban 160 ezer rajongó 525 ezernél is több voksot adott le.

Az idei évben fontos változtatás, hogy a Creator Awards 2024 powered by MBH Bank jelöltállításban a hazai influenszerszakma meghatározó cégei és legnagyobb ügynökségei vettek részt, többek között a Social Guru, az Armadillo, a PFR Group, az Innowa, a Dot Creative, a Follow me. Az összesített szavazataik alapján állt össze a jelöltek listája, akikre a követőik szeptember utolsó hetétől tudnak szavazni az esemény weboldalán, a www.creatorawards.hu-n. Szeptemberben és októberben, a szavazás lezárásáig minden jelölt buzdíthatja a követőtáborát.

A vörös szőnyeges rendezvénynek – amelynek médiapartnere az Index és a Media Future – a MOM Sport ad majd otthont november 28-án, ahol a Linczényi Márkó és Hajós András által vezetett programot a hazai zenei élet legjobbjainak – Szakács Gergő Acoustic, Bruno X Spacc, KKevin, Jauri, Felus, Szivák x Wagner – koncertjei színesítik.

A díjak odaítéléséről a közönség online szavazatai és a független szakmai zsűri dönt, a tíztagú grémium tagjai idén a következők:

Szirmai Gergely – videóblogger, flimkritikus.

A zsűri elnöke filmkritikus, utazó riporter és twitch streamer, aki a netnemzet születésének hajnalán kezdett YouTube-videókat készíteni. Tizenöt éves karrierje valamiért képtelen véget érni, így még mindig lelkesen keresi az új formátumokat, műfajokat és platformokat. A TikTokot nem képes kitanulni, de ki tudja, mit hoz a jövő.

Márton Szabolcs – A Media Future szakmai vezetője.

Pályafutását a J. Walter Thompson budapesti irodájában kezdte, majd hét éven át irányította a Republic Group kreatív csapatát. Több mint 15 évnyi reklámszakmai tapasztalattal a háta mögött 2023 óta az Indamedia csoportszintű ügyfélélmény igazgatója, a cég marketing-kommunikációs kiadványa, a Media Future szakmai vezetője és a Dialogue reklámügynökség kreatívigazgatója. Clio-, kétszeres London International Awards, Epica-, Golden Drum- és Golden Hammer-díjas reklámszakember, előadó, mentor.

Verebély Marcell – RTL Magyarország, Senior Kreatív Producer

2009 óta dolgozik az RTL Magyarországnál, kezdetben mint produkciós gyakornok, mára mint Senior Kreatív Producer. Hozzá tartoznak az olyan nagyszabású showműsorok, mint az X-Faktor, az Álarcos énekes valamint a Sztárbox.

Popovics Adrienn – HELL ENERGY Magyarország Kft., marketing igazgató

2016 októberében érkezett a HELL ENERGY Magyarország Kft.-hez, ami az első munkahelye a tanulmányai után. A pályafutását junior brand managerként kezdte, fő feladata az exportpiacokon való marketingtevékenységek végrehajtása volt. 2020 augusztusában a vállalat operatív marketingigazgatója lett, ebben a pozícióban kizárólag márkastratégiai kérdésekkel, médiafoglalásokkal és azok végrehajtásával foglalkozott. 2024 januárjától a vállalat marketingigazgatójaként dolgozik, és jelenleg több mint 60 ország marketingtevékenységéért felel.

Fischer Gábor – TV2, programigazgató

2014-ben csatlakozott a TV2 Csoport menedzsmentjéhez programstratégiai vezetőként. 2016 februárjától kábelcsatorna-programigazgató, majd 2017. július 1-jétől a teljes TV2 Média Csoport programigazgatója lett. A legnagyobb hazai televíziós portfólió programstratégiájáért felel, ami jelenleg 14 csatornából áll. Irányítása alatt először a kábelportfólió, majd 2019 márciusában hosszú évek után a TV2 Csoport is megszerezte a piacvezető pozíciót a 18-59-es célcsoportban, amit azóta is őriz.

Tóth Dorottya – DDB, kreatív igazgató

Azon nyolc mázlista közé tartozik, akik éppen akkor kerültek a reklám közelébe, amikor két helyi kreatívigazgató úgy döntött, ingyenes szövegíróképzést indít. Szerencseszériája folytatódott, amikor első ügynökségi évében kijutott Cannes-ba Young Lionként. Az évek során munkáit a Cannes Lions, a D&AD, a Clio Awards, a One Show, a London International Awards, a New York Festivals, a Golden Drum és az Epica is díjazta. A Creative LIAisons '21-es és a The One Club Next Creative Leaders 2023-as osztályának alumnájaként legtöbb munkaóráját annak szenteli, hogy olyasmit hozzon létre csapatával, amitől kicsit jobb érzés éppen Magyarországon kreatívnak lenni. 2023 óta mindezért kreatívigazgatónak hívják.

Sipka Emese – Republic Group, head of content

Sipka Emese a Republic Group egyik legdinamikusabban fejlődő üzletágát vezeti. Korábban a PS Creative Agency ügyvezetőjeként már 12 évvel ezelőtt bevonta a blogger- és vloggerközösséget a kampányokba. Azóta több száz véleményvezérrel, content creatorral dolgozott együtt. Tartalomstratégiai és contentgyártói tapasztalatai mellett a csapatvezetési és fejlesztési eredményeire legbüszkébb. Divíziójával az elmúlt években olyan márkák influenszerstratégiáján és kampányain dolgozott, mint Etele Plaza, Gyermelyi, MediaMarkt, Hyundai, De'Longhi, Nutribullet, C&A, Mogyi és Cerbona.

Fazekas Soma – Index, marketingvezető

Több mint három éve felel az Index marketing tevékenységeiért, amelyek az eddigi pályafutása legsokrétűbb és legizgalmasabb projektjeit hordozzák magukban. Büszke rá, hogy a cégcsoportban más-más területeken is számítanak a munkájára, többek között az idei évben sikeresen elindított rendezvényszervezési divíziójuk munkáját is támogatja. Közel két éve a Dialogue reklámügynökség portfólió igazgatói pozícióját is betölti, ahol a meglévő ügyfeleik elégedettségéért felel, és az ügyfél portfólió bővítésében segíti az ügynökséget.

Vida Annamária – The Coca-Cola Company, Senior Brand Manager

Közgazdász tanulmányai után kezdett dolgozni a marketing és kommunikációs szakmában, az elmúlt három évben pedig a The Coca-Cola Company anyamárkájának hazai Senior Brand Managereként tevékenykedik. Szakmai karriere során számos nagy gyártó márkáinak kommunikációján dolgozott már, beleértve a Telenort, L'orealt, és a Heinekent. A Coca-Cola számára kiemelten fontos, hogy hiteles és hatékony kommunikációt folytasson a fiatalokkal, akik a márka legfontosabb célcsoportját jelentik. Az influenszermarketing ennek a célkitűzésnek fontos pillérét jelenti, így Anna mindennapjainak része, hogy kövesse és formálja a hazai tartalomgyártók munkáját.

Kovács András Péter – Yettel, Brand és marketing kommunikációs igazgató

Művészettörténészként diplomázott Londonban, vezetett kis fotóstúdiót és közben fotózott esküvőket a szigetországban.Itthon dolgozott televíziós műsorgyártásban, ügynökségnél (ACG) majd ügyféloldalon, a Budapest 2024 Olimpiai pályázat nemzetközi kommunikációján, és az RTL Magyarországnál. Nyolc évet töltött a Telekomnál, ahol részt vett a vállalat márkapozicionálásának alakításában mint kommunikációs osztályvezető majd szegmensvezető. Az összefogásában valósult meg a Marsra Magyar kommunikációs platform, amelynek szórakoztató fikciós lába jelenleg már a második évadánál tart. A Yettelhez idén márciusban csatlakozott, hogy egy mindenre elszánt csapattal közösen élettel töltsék meg Magyarország legfrissebb digitális telco márkáját, és a hazai tehetségekkel együttműködve új lendülettel gazdagítsák a hazai piacot.

Az esemény hivatalos weboldalán, a www.creatorawards.hu-n minden részlet megtekinthető az idei gáláról. Az Instagram-csatornán keresztül pedig folyamatosan érkeznek az információk az előkészületekről, a jelöltekről, a tavalyi nyertesekről, a jegyekről és a zsűriről.

Ez a tartalom a PFR Group támogatásával jött létre.

(Borítókép: Marics Peti a 2023-as Creator Awardson. Fotó: Szollár Zsófi / Index)