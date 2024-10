Már barátai is aggódnak Noszály Sándorért, aki hétvégén is furcsa üzeneteket küldött

Bizarr, nehezen értelmezhető, finoman szólva is furcsa üzeneteket tett közzé az elmúlt napokban Noszály Sándor a közösségi oldalán. Az egykori teniszező az Instagramon éjjel készült videókon mesél történeteket, a legutóbbiban például az ősrobbanásról elmélkedik, miközben a jelek szerint egy erdőben sétál.

A videóban, amelyet három órával ezelőtt tett közzé, rezgésekről, karmáról és reinkarnációról is beszél, majd diktátorokra és káoszra is kitér. A végén úgy zárja a sorait, hogy ha adnak neki a nézők még 15 órát, akkor meg fogja oldani a világ sorsát.

Happiness lesz! Gyerünk b..dmeg!

– mondta a videó végén.

Ez már sok volt ismerőseinek is, akik egymás után kommentelték a videókat. Sokan aggodalmuknak adtak hangot és kérik, aki Noszály hollétéről tud, azok segítsenek neki.

Noszály Sándor a jelek szerint az Egyesült Államokban van jelenleg, ahol a Blikk beszámolója szerint a napokban a rendőrség is őrizetbe vette, majd elengedték. Noszály egyébként most is versenyben van az RTL Sztárbox című műsorában, ahol legutóbb Pulai Imrét győzte le.