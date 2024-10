Új kapcsolatáról mesélt a Tények Plusznak Galambos Lajos. A jelenleg házi őrizetben lévő zenész elmondta, hogy fiatalabb kedvese rendszeresen látogatja őt, azonban gyermekei egyelőre még tartják a három lépés távolságot a nőtől.

Galambos Lajos és volt felesége két és fél évvel ezelőtt váltak el, de azóta is jó kapcsolatot ápolnak egymással. Mint írtuk, a zenész július elején szabadult a börtönből, és nyomkövetővel a bokáján a boldogasszonypusztai birtokán töltheti le a fennmaradó két év négy hónapos büntetését.

„Egy nagyon szép és jólelkű kapcsolatban élek. A gyerekeimen kívül egy hölggyel is. Nyilván ez most egy különleges helyzet, mert én nem tudok járni udvarolni. Ez egy régebbi sztori, tehát ez nem most alakult ki, hanem korábban” – jegyezte meg a zenész a Blikk szerint. Azt is elmondta, hogy új kapcsolata akkor kezdődött, amikor még bíróságra kellett járnia.

A legszebb és a legjobb

– fogalmazott Galambos Lajos új kedveséről, azonban azt is hozzátette, hogy a gyermekei még összezárnak, és tartják a távolságot párjától.

„Ugyanakkor azt is elmondják, nem azonos módon, ki-ki a maga helyzetéből nézve, hogy apának joga van a boldogsághoz. Most épp Lalát idéztem, a nagyobbik fiamat, de mindenkinek megvan a véleménye és megvan a távolságtartása. De csak annyit kértem, hogy adjátok meg az esélyt ennek a hölgynek” – mesélte a zenész.