Az Abc News és a BBC hírportál közlése szerint a banda egykori tagjai – Louis Tomlinson, Zayn Malik, Harry Styles és Niall Horan – négy év után először egy közös nyilatkozatot tettek közzé a One Direction hivatalos Instagram-oldalán, majd külön-külön is megemlékeztek egykori zenésztársukról.

„Teljesen lesújtott minket Liam halála. Bár idővel többet fogunk mondani, most szükségünk van arra, hogy csendben gyászoljuk testvérünket, akit annyira szerettünk. Gondolataink Liam családjával, barátaival és rajongóival vannak. Borzasztóan fog hiányozni nekünk. Szeretünk, Liam” – írták a közleményük végén, mielőtt mind a négyen aláírták volna azt.

Louis Tomlinson is külön Instagram-posztban méltatta Liamet, akit „testvérének” nevezett.

Liam olyan valaki volt, akire mindig felnéztem, egy pozitív, vicces és kedves lélek. Az évek során egy különleges barátság alakult ki köztünk, és a One Direction meghatározó része volt.

Tomlinson megígérte, hogy mindig ott lesz Liam fia, Bear számára, és mesélni fog neki arról, milyen csodálatos ember volt az apja.

Zayn Malik is személyes hangvételű üzenetben búcsúzott Payne-től, kiemelve barátja pozitív hozzáállását:

Liam, azon kaptam magam, hogy hangosan beszélek hozzád, remélve, hogy hallasz engem. Mindig támogattál, amikor szükségem volt rá, és hálás vagyok, hogy megismerhettelek.

A „Room under the stars” előadója hozzátette, hogy bár néha nem értettek egyet, mindig tisztelte őt. Üzenetét így fejezte be:

Elvesztettem egy testvért, nem tudom elmagyarázni, mit nem adnék azért, hogy még egyszer utoljára megölelhesselek, és rendesen elbúcsúzhassak tőled, és elmondhassam, hogy nagyon szerettelek és tiszteltelek. Remélem, bárhol is vagy most, békére és boldogságra leltél, és tudod, hogy mennyire szeretnek téged

– tette hozzá Malik.

Harry Styles is saját Instagram-posztban emlékezett meg Payne-ről, kiemelve barátja kedvességét és pozitív életszemléletét.

Liam számára az volt a legnagyobb öröm, hogy másokat boldoggá tegyen. A vele töltött évek mindig is életem legbecsesebb emlékei közé fognak tartozni.

Üzenetét ezzel zárta: „Megszakad a szívem Karenért, Geoffért, Nicoláért és Ruthért, a fiáért, Bearért, és mindazokért szerte a világon, akik ismerték és szerették őt, ahogy én is.”

Niall Horan nemrégiben még találkozott Payne-nel, aki azért utazott Argentínába, hogy részt vegyen Horan fellépésén. Horan arról írt, hogy Liam elvesztése „valószerűtlennek tűnik”, és különösen fájdalmasnak találja, hogy nemrég búcsúzott el tőle, nem sejtve, hogy az utolsó alkalommal beszélt vele.

„Egyszerűen nem tűnik valóságosnak” – írta Horan az Instagramon.

Szerencsés vagyok, hogy nemrég még találkozhattam vele. Szívszorító, hogy amikor aznap este elbúcsúztam és megöleltem, nem tudtam, hogy ez örökre szól. Liam mindig ragyogott, amikor jelen volt, és képes volt mindenkiben biztonságérzetet kelteni

– tette hozzá.

Horan és Payne barátsága a One Direction 2016-os feloszlása után is megmaradt. Payne nemrég Snapchaten osztotta meg, hogy meglátogatta Horant, hogy újra találkozzanak és beszélgessenek.

Nem volt semmi rossz hangulat köztünk, de volt néhány dolog, amit meg kellett beszélnünk

– mondta Payne egy korábbi videóbejegyzésben.

Horan október 9-én zárta világ körüli turnéját Bogotában, Kolumbiában, majd visszatért londoni otthonába. Ő volt a One Direction utolsó tagja, aki nyilvánosan nyilatkozott Payne haláláról.

A One Direction együttes 2010-ben, a The X Factor című tehetségkutató műsorban alakult meg, és világszerte nagy sikert arattak öt albumukkal, köztük az Up All Night (2011) és a Made in the A.M. (2015) című lemezekkel. Payne 2015 után szólókarrierbe kezdett, és több sikeres kislemezt adott ki, mint például a Strip That Down címűt.

Liam Payne halála után rengeteg zenésztársa és barátja osztott meg személyes megemlékezéseket a közösségi oldalakon. Payne családja is közleményt adott ki, amelyben arra kérik a nyilvánosságot, hogy „tartsák tiszteletben a magánéletüket ebben a szörnyű időszakban”.