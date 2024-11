Apja nyomdokaiba lépett Lovasi András lánya

Szerzői albummal mutatkozik be Jules War, azaz Lovasi Eszter. A lemez, amelynek zenei anyagát személyes érzések ihlették, november közepén érkezik.

Lovasi András lánya dalszerzőként Jules War néven mutatkozott be tavaly a közönségnek, első dala Parallels címmel 2023 februárjában debütált a YouTube-on. Eszter az alkotással azóta sem állt le, és mostanra már egy egész lemeznyi szerzeménnyel büszkélkedhet, amelyek a várhatóan november 15-én érkező, The Greatest Climber on Earth című albumon hamarosan bárki számára elérhetők lesznek.

A korong nem egy tudatos koncepció alapján készült, arról, hogy mi ihlette a szerzeményeket, Lovasi Eszter úgy fogalmazott:

Egy hétvégi kirándulásra indultam Krakkóba egy fiúhoz, ami balul sült el. Szégyenemben nem hazajöttem, hanem egyenesen kiköltöztem Németországba. Megkértem a nővéremet, hogy küldje ki a gitáromat, mert muszáj írnom ahhoz, hogy jól legyek. Amikor úgy éreztem, hogy egy adott helyzetre nincs megoldás, és szinte megszakad a szívem, akkor kellett írjak egy dalt, és így három év alatt kész lett egy albumnyi anyag.

Jules War dalait esetlen báj és egyfajta Twin Peaks-hangulat jellemzi. Az album címadó dalában meseszerű módon jelenik meg a szinte gyermeki tehetetlenség, miközben a lemez anyagát ihlető érzések az első viszonzatlan, vak és idealizált szerelmek utáni vágyódások, a kíváncsiság, az őszinteség, a félelem és a féltés voltak – derül ki az debütáló albumot beharangozó közleményből.

Miközben kereste a saját hangzását, Jules War rengeteg verziót készített dalaiból. Alkotói attitűdjét jól jellemzi, hogy egy-egy szerzeményből sokszor több tucat különböző variáció is született, ám ezek közül végül leginkább az első felvételek letisztult, egyszerűbb hangszerelésű változatai kerültek fel a korongra.

A lemezen olyan művészek működtek közre, mint Lovasi András (Kispál és a Borz, Kiscsillag), Nóvé Soma (Middlemist Red, Mordai, Samurai Drive), Lázár Ágoston (Esti Kornél, Lázár tesók), Farkas Zazie (Henri Gonzo és a Papírsárkányok), Gyányi Marcell (Makrohang, New Fossils), Bali Gabriella (Papírsárkányok). Producerként Maczkó Róbert jegyzi az albumot.