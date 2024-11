Most bárki megveheti Elvis Presley utolsó autóját

Gesztenyebarna, bordó és ezüst színekben pompázó balkormányos 1977-es Cadillac Seville, egyedi Fisher-karosszériával, 5,7 literes V8-as motorral. Röviden ezek a főbb jellemzői annak az autónak, amit utoljára birtokolt az amerikai legenda, Elvis Presley. Most pedig bárki megveheti magának a Bonhams Cars Online oldalon, már amennyiben van elég pénze.

Az autót 2014-ben vásárolták meg a jelenlegi eladók egy aukción, de azt kölcsönadták egy múzeumnak kiállításra. A Cadillacet a Graceland Authenticated LLC hitelesítette, ez a cég az illetékes az Elvishez köthető tárgyakkal kapcsolatosan, de több fénykép is készült, amint a „király” testőrei vezetik az autót.

Presley legalább 200 Cadillacet vásárolt élete során, ezek többségét rokonoknak, barátoknak ajándékozta el. De olyan is előfordult, hogy idegeneket lepett meg egy autócsodával, amiért kedvesek és segítőkészek voltak vele. A most árverésre kínált Cadillac tulajdonjogát Elvis apja fia halála után annak menyasszonyára, Ginger Aldenre ruházta át, aki 1982-ben eladta Jimmy Velvetnek. Az autó új tulajdonosa a világ legnagyobb Elvis-gyűjteményével rendelkezett akkoriban, ő alapította az Elvis Presley Múzeumot is. 1994-ben egy Las Vegas-i árverésen 101 500 dollárért fizettek az amerikai ikon utolsó autójáért.