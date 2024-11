Kedd este a The Late Show with Stephen Colbert című műsorban a People bejelentette, hogy John Krasinski színész-író-rendezőt választották a 2024-es év legszexibb élő férfijának.

A 45 éves John Krasinski lett az év legszexibb férfija, átvéve a stafétabotot A Grace klinika egykori színészétől, Patrick Dempsey-től, aki 2023-ban nyert. Mint kiderült, Krasinski eléggé zavarba jött, miután megtudta a hírt, és először arra gondolt, hogy az egész csak átverés, írja az Associated Press.

John Krasinski a The Office című sorozattal vált ismertté, de főszerepet játszott a Hang nélkül franchise-ában is, melyek forgatókönyvét is írta, valamint rendezőként és producerként is részt vett a filmek elkészítésében. Emellett a Jack Ryan című thrillersorozatban 2018 óta címszerepet alakít és koproducerként is közreműködik.

A People-nek adott interjújában a színész azt is megosztotta, milyen reakciót váltott ki a hír a feleségéből, a színésznő Emily Bluntból, akivel két gyermekük van, és akivel 14 éve házasok. Krasinski szerint „nagy volt az öröm”, amikor elmondta Bluntnak, aki „nagyon izgatott volt”.

Azzal is viccelődött, hogy reméli, felesége beváltja ígéretét, és a magazin címlapjával fogja kitapétázni az otthonukat. Hozzátette azt is, hogy a megtiszteltetés valószínűleg nem csak vicceket fog szülni otthon. „Azt hiszem, ez arra fog késztetni, hogy több házimunkát végezzek” – mondta viccelődve.

A világ legszexibb élő férfija címet először Mel Gibson vehette át, de a korábbi díjazottak között van Brad Pitt, George Clooney, John F. Kennedy Jr., David Beckham, Michael B. Jordan, John Legend, Dwayne Johnson, Paul Rudd és Pierce Brosnan is.