Megszólalt a TV2 műsorának korábban körözött szereplője

„Jó pár évvel ezelőtt lezárt ez az ügy. Soha semmi olyat nem csináltam, amit a nyakamba zúdítottak. Nem zaklattam, nem rontottam meg senkit” – nyilatkozta a TV2 Tények Plusz című műsorának Szolnoki Szabolcs, aki elismerte, hogy volt kapcsolata a múltban az említett hölggyel.

„Csak annyiban hibáztam, hogy nem körültekintően jártam el, amikor egy modellügynökségnél találkoztam vele. Szóba sem került az életkor, hiszen akkor még én is fiatalos lendülettel bírtam” – mondta Szolnoki Szabolcs, aki azt is elárulta, hogy az ismerkedéskor nem derült ki, hogy a nő egy hét múlva tölti be a 18. születésnapját, és ez esetleg bajt hozhat a fejére.

Ahogy arról az Index is beszámolt, megrontás miatt körözést adott ki a rendőrség a TV2 műsorának szereplőjével szemben.

Szolnoki Szabolcs a csatorna Házasság első látásra című műsorának második évadában tűnt fel, korábban egy alkalommal itt írtunk róla. A műsorban 50 éves vállalkozóként mutatták be őt, és a műsor részeként már túl is esett egy esküvőn.

Csütörtökön a rendőrség honlapján megjelent egy körözés, amelyben azt írták, hogy megrontás miatt elfogatóparancs alapján körözik Szolnoki Szabolcsot. A dokumentum szerint a körözést november 21-én rendelte el a Fővárosi Törvényszék.

A Balázsék péntek reggeli adásában is szóba került, hogy rendőrségi elfogatóparancs volt érvényben a TV2 Házasság első látásra című társkereső műsorának egyik szereplője ellen. Sebestyén Balázs a rádióműsorban nem akarta mentegetni a készítőket, amiért ez nem derült ki a castingon, ugyanakkor mégis furcsállta, hogy a szexuális visszaélés nem tudódott ki hamarabb.

Amikor kiderül, a komplett történetszálat ki kellene vágni a műsorból. Nem tarthatod képernyőn, kutya kötelesség lenne akár azt is vállalni, hogy két napig nem megy a műsor

– mondta felháborodottan Sebestyén.

Pénteken reggelre viszont a rendőrség oldaláról már eltűnt a körözés. Ebből azt lehetett feltételezni, hogy ő maga önként sétált be, vagy esetlegesen egy elfogás után a rendőrök kíséretében érkezett meg az illetékes kapitányságra. Információink szerint befizette a 900 ezer forintos pénzbírságot, amit a jogerős ítéletben kiszabott rá a bíróság, ezzel elkerült 200 napnyi fogházbüntetést.

A NANE Egyesület bántalmazott nőknek és gyermekeknek szóló segélyvonala ingyenesen hívható (H, K, Cs, P 18:00–22:00, K 8:00–12:00, Sze 12:00–14:00). További információ az egyesület segélytevékenységeiről a nane.hu oldalon található.