Galambos Lajos nyomkövetővel a lábán dolgozik a fiának

Galambos Lajos reintegrációs őrizetét tölti boldogasszonypusztai birtokán. Fia, István a munkaadója, napi négy órában karbantartási feladatot végez a birtokon területén. Napja legkésőbb reggel 6-kor kezdődik, a koránkelést megszokta a BV-intézetben. A napi munka fix program, de el is hagyhatja Boldogasszony-pusztát. Korlátlanul mehet például orvosi vizsgálatokra, kezelésre, engedéllyel a halottak napja környékén a temetőbe is ellátogathatott, sőt közjegyzőnél is járt.

Nyomkövetővel a lábán a kúria udvarát söpri Galambos Lajos. Van rá ideje, hiszen reintegrációs őrizetben van, ezt a köznyelvben házi őrizetnek hívják. 432 napot töltött a rácsok mögött, büntetéséből még két év négy hónap maradt hátra.

Egy térképen azt is megmutatta az RTL stábjának, hogy hol mozoghat és hol nem, ez a családi birtok ingatlanjainak területe 8 és 12 óra között, amikor dolgozni megy a halgazdálkodással és mezőgazdasággal foglalkozó családi cégbe, munkaadója a fia, Galambos István.

A zenész napja 6 órakor kezdődik, a koránkelést már megszokta a büntetés végrehajtási intézetben. A napi munka fix program, de el is hagyhatja Boldogasszony-pusztát. Korlátlanul mehet például orvosi vizsgálatokra, kezelésre, engedéllyel a halottak napja környékén a temetőbe is ellátogatott, sőt közjegyzőnél is járt, ahol végrendelkezett.

Galambos Lajos azt szeretné, ha a három gyermeke között meglévő egyetértés később is megmaradna, és az a kívánsága, hogy a közös örökségük, a birtok egyetlen része se kerüljön idegen kézbe.

Ami azonban nagyon hiányzik neki, azok a fellépések, a színpad.

2023 márciusában az RTL elkísérte a tatabányai búcsúbulijába, amiről nem lehetett tudni biztosan, hogy egy jó ideig az utolsó lesz-e. Galambos Lajos már visszatérne, ha erre engedélyt kapna.

Az előadó-művészet az egy olyan dolog, hogy ide nem jönnek házhoz, tehát általában én megyek. Azt gondolom, ennek a közeljövőben eljön az ideje, kérvényezni fogom, hogy felléphessek, már idén szilveszter környékén hat fellépésem lenne, de erre még nem vagyok készen

– mondta a trombitaművész.

A szakma részéről azonban máris megjelent egyfajta aggodalom, féltékenység, amit Galambos Lajos kenyérféltésnek nevez. Tudja, és rosszul esik neki, hogy vannak, akik nem örülnének a visszatérésének.

Magánéletét az utóbbi időben féltve óvta a nyilvánosságtól. Azt lehetett tudni, hogy gyöngéd érzelmeket táplál egy hölgy iránt, de mi a helyzet most, 2024 késő őszén?

A kapcsolat létezik és fennáll a mai napig. Ez a kapcsolat kitartott, ez a kapcsolat gondozta a lelkemet, de nem akarjuk ezt a nyilvánosság elé vinni. Óvni szeretnénk, de az is nagyon fontos, hogy soha nem vagyok egyedül

– lebbentette fel a fátylat egy rövidke időre a magánéletéről.

Galambos Lajos egyébként mindig képes meglepetéseket okozni. Három évvel ezelőtt a budaörsi bolhapiacon egy Picasso-nyomatot árult és adott is el. A bevételt jótékony célra szánta, ahogy most is, amikor egy Salvador Dali-nyomatot emel le – csak lazán – a falról. Ennek a bevételét egy alapítványnak juttatja majd el, amely bűncselekmények áldozatait segíti.

Galambos Lajos sosem fogy ki a tervekből, nagy álma egy lakásétterem megvalósítása, és valószínű, hogy előbb-utóbb ezt is összehozza.