Rév Marcell volt Kendrick Lamar új klipjének operatőre

Rév Marcell magyar operatőr dolgozott Kendrick Lamar amerikai rapper új klipjén, amelyet a Squabble Up című dalhoz készítettek. A videót Calmatic rendezte, Carlos Laszlo személyében pedig egy másik magyar vonatkozású szál is előkerült a projektben.

Rév Marcell volt az operatőre Kendrick Lamar új klipjének, amelyet az amerikai rapper Squabble Up című dalához készítettek – számolt be róla keddi cikkében a Kreatív. A dal a GNX című albumon szerepel, amely november 22-én jelent meg előzetes bejelentés nélkül.

A magyar származású filmes korábban Levi’s- és Gucci-reklámokon is dolgozott, de Miley Cyrusnak is forgatott már klipet. Ez volt az első alkalom, hogy Kendrick Lamarral is együtt dolgozott. Carlos Laszlo Weiner, a Budapest Noirt rendező Gárdos Éva filmrendező fia látványtervezőként dolgozott a projekten.

A rendező Calmatic klipjében Kendrick Lamar egy How to Be More Like Kendrick for Dummies – magyar fordításban Hogyan hasonlítsunk jobban Kendrickre – című könyvet olvas, majd később egy táblát tart a magasba, melyen az áll: „Jézus a gengsztereket is megváltja.”

A forgatáson egy fotó is készült az alkotókról, bal szélen Carlos Laszlo és Rév Marcell láthatóak a klipet rendező Calmatic és a többi stábtag mellett.