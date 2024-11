Hetekkel a halála után találtak rá a My Chemical Romance dobosára

Holtan találták tennessee-i otthonában Bob Bryart, a My Chemical Romance egykori dobosát – írja a Daily Mail.

Egyelőre nem hozták nyilvánosságra a 44 éves férfi halálának okát, és azt sem tudni, ki találta meg. A hírportál szerint a teste már „erősen bomlott” volt, amikor megtalálták. Nem sokkal később a házhoz állatvédők érkeztek, akik elvitték a zenész két kutyáját.

A hatóságok nem gyanakodnak „idegenkezűségre”, mivel az otthonában lévő „fegyverek és zenei felszerelések érintetlenül maradtak”.

Bryart utoljára november 4-én látták élve, ugyanazon a napon, amikor utolsó bejegyzéseit közzétette az X-en. Az egyikben egyszerűen az állt, hogy „TULSI”, látszólag Tulsi Gabbard volt kongresszusi képviselőnőre utalva ezzel.

Bob Bryar 2004 és 2010 között, a leghosszabb ideig volt a My Chemical Romance dobosa. Távozását a zenésztársaival – Frank Iero, Mikey Way, Gerard Way és Ray Toro – kialakult feszültségről szóló pletykák övezték. Bár a zenekar tagjai nem beszéltek a konkrétumokról, több forrás is megerősítette, hogy összezördülés történt közöttük.

Bob Bryar a zenekar második albuma, a 2004-es Three Cheers for Sweet Revenge megjelenése után váltotta a korábbi dobost, Matt Pelissiert. A továbbiakban a csapat minden további kiadványán közreműködött, és zenét is rögzített, egészen a távozásáig.

Miután 2014-ben teljesen visszavonult a zenétől, ingatlanügynök lett, és aktívan támogatta a különböző kutyamentő és állatmenhelyeket.