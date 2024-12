„Soha nem gondoltam volna, hogy ekkora mérföldkövet léphetek meg” - Creator Awards 2024

Az idei évben a közönség és a szakmai zsűri szavazatai alapján díjazták az év tartalomgyártóit. A másodjára megrendezett Creator Awards powered by MBH Bank rendezvényén ezúttal 14 kategóriában osztottak díjakat. A résztvevőkkel többek között arról beszélgettünk, hogy a legtöbb szakmában 2024-ben lehet-e még érvényesülni socialmedia-jelenlét nélkül.

Csütörtök este rendezték a Creator Awards 2024 powered by MBH Bank idei díjátadó gáláját, amely a tavalyi nagyszabású eseményre is rátett egy lapáttal. Idén a MOM Sport adta a helyszínét a vörös szőnyeges, Oscar-gála jellegű eseménynek, hogy az előzetes igények alapján még többen tudjanak részt venni és drukkolni kedvenc tartalomgyártóiknak. A 300 főt meghaladó szakmai résztvevőn kívül – akik a jelöltek mellett a zsűri, a szponzorok képviselői és a marketingszakma meghatározó döntéshozói voltak –, az esemény exkluzív részvételt biztosított közel 600 rajongónak is.

Az 14 kategóriában kiosztott díjakról a közönség és a szakmai zsűri döntött, és az est részeként a top 50 digitális szakember díjazására is sor került, színpadon köszöntve az első 10 helyezettet. A gálán folyamatos színpadi zenei programokkal, látványos show-elemekkel, táncosokkal szórakoztatták a közönséget, többek között Szivák X Wagner és a Szakács Gergő Acoustic műsorával. Zárásként Bruno X Spacc és KKevin lépett a színpadra, akiket Jauri és Felus követett a dj-pultban.

A 14 kategória győztesei :