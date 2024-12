„Láttam az ördögöt, és hívott” – halálközeli élményeiről mesélt Jamie Foxx

Új filmjének forgatása közben lett rosszul még 2023-ban Jamie Foxx, aki később agyvérzést kapott, és 20 napig kómában feküdt. A hollywoodi színész most egy Netflix-különkiadásban mesélt részletesen a történtekről. Elárulta többek között, hogy mit látott, amikor nem volt magánál, ahogyan arról is mesélt, mi ébresztette fel a kómából.

Jamie Foxx Oscar-díjas színész még 2023. áprilisában került kórházba Atlantában a Back in Action című új filmjének a forgatása közben.

Később annyit elárult, hogy 20 napig kómában feküdt egy hirtelen rosszullétet követően, de ennél több részlet a mai napig nem derült ki a rejtélyes esetről. A Netflix Jamie Foxx: What Had Happened Was... című különkiadásában azonban az 56 éves színész részletesen beszélt a majdnem tragédiával végződött esetről – írja a People.

Foxx elmesélte, hogy április 11-én rosszul érezte magát, erős fejfájása volt, ezért kért egy fájdalomcsillapítót a fiától. „Mielőtt megkaptam az aszpirint, kicsekkoltam. Nem emlékszek 20 napra” – avatott be a részletekbe, majd elmondta, hogy ezután a barátai vitték el egy orvoshoz, aki kortizoninjekciót adott be neki, majd hazaküldte.

A nővére ekkor otthon volt, és egyből látta, hogy valami nincsen rendben, ezért öccsével elindult, míg talált egy kórházat, ahol úgy döntöttek, azonnali műtétre van szüksége a színésznek.

Semmit nem tudott a kórházról, de volt egy olyan sejtése, hogy angyalok vannak bent

– árulta el a nővéréről, akinek egy orvos azt mondta, agyvérzést kapott a testvére, ami stroke-hoz vezetett. Külön furcsaságként megemlítette, hogy a kórház, ahol megoperálták, mindössze 400 méterre van attól a helyszíntől, ahol a filmet forgatták.

Az életed nem pereg le a szemed előtt. Furcsán békés volt minden. Láttam az alagutat. A fényt nem láttam, de bent voltam az alagútban. Meleg volt az alagútban. Rossz helyre megyek ebben az alagútban? Mert a végére néztem, és azt hittem, az ördögöt látom, aki azt mondja: »Gyere már!«

– mesélt halálközeli élményéről Foxx, akinek az orvosai nem tudták megmondani, hogy mi okozta az agyvérzést. A 20 napig tartó kóma után május 4-én ébredt fel, akkor szembesült vele, hogy tolószékben ül. Bár próbált kiszállni a tolószékből, nem sikerült neki.

Hálával beszélt a szeretteiről, akik nélkül nem tudott volna felépülni. Kiemelte a lányát, aki folyamatosan gitáron játszott neki, ameddig ő kómában volt, azonban erről nem másoktól tud. Elmondása szerint ugyanis ez volt az egyetlen, amit álmában hallott, és szerinte ez ébresztette fel a kómából.

(Borítókép: Jamie Foxx 2023. február 15-én Londonban, Angliában. Fotó: Joe Maher / Getty Images)