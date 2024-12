Megvan a Dancing with the Stars ötödik évadának győztes párosa

Véget ért a TV2 Dancing with the Stars című műsorának ötödik évada, amelynek győztese Whisperton és Tóth Katica lett.

Ahogy az előző évben, úgy a táncos show-műsor ötödik évadának idén is Lékai-Kiss Ramóna és Stohl András a műsorvezetői voltak, s ezúttal a zsűri sem változott. Az ítészek gárdáját Ördög Nóra, Szente Vajk és Juronics Tamás alkotta. S ahogy tavaly, ebben az évben is három páros kerül a veszélyzónába, közülük a zsűri egyet megmenthet, a másik kettő közül a nézők döntenek, kit szeretnének látni a következő adásban. A zsűri a fináléban viszont nem pontozott, csak értékelt.

Csúnya és groteszk, ettől szép

Az első körben a párosok először olyan produkcióval léptek parkettra, amelyet leginkább szerettek. Törőcsik Franciska és Baranya Dávid kettőse a csacsacsát választotta. Azt a táncot, amellyel korábban nemcsak a nézők tetszését vívták ki, hanem a zsűritől a maximális pontszámot kapták.

Nem csoda, hogy háromszor tíz pontot kaptatok legutóbb, most is ez történt volna, ha kezünkben van a pontozótábla

– kezdte az értékelés Juronics Tamás, aki a produkcióban a színház is megjelent, amely által a megrajzolt figura is előjött, és Törőcsik még inkább önmagára talált. Ördög Nóra egyetértett az előtte szólóval, aztán a színésznőt méltatta. „Ez az eszenciája, amiért itt van a helyed. Rengeteg bátorság van benned, groteszk és csúnya is mersz lenni, és van humorod. És fantasztikus tánclépések vannak ebben a produkcióban” – tette hozzá.

Másodikként Szabó Zsófi és Suti András bécsi keringővel szántotta fel a parkettet. A produkciót elsőként Ördög Nóra értékelte, aki azt mondta, hogy egy mesét látott. Amikor először látta ezt a táncot, 9 pontot adott, most viszont 10 ponttal értékelte volna a produkciót. „A varázsvilág már a tiéd, amelyben otthonosan mozogsz Andris oldalán.” Szente Vajk elmondta, reggel esett a hó, a hópelyhek szállingóztak, és ami egy szép impresszió, mint a páros produkciója is.

A finálé Whisperton és Tóth Katica produkciójával folytatódott. Ők a szambával igyekeztek elkápráztatni a közönséget. Megsúgjuk, sikerült. Szente Vajk szerint a táncukkal mintha egyfajta dialógusban lennének a zenével. Ördög Nóra Juronics Tamás elé tolta a pontozótáblát, hogy korrigálhasson. Juronics ugyanis legutóbb 9 pontot adott erre a produkcióra, amellyel szerinte népharagot húzott önmagára.

De ebben most sokkal több volt, mint akkor. Katicát már több éve nézzük, de ilyen örömöt és energiát ritkán látok rajta, én is majdnem táncra perdültem, annyira jó hangulat volt.

Szente Vajk közbevágott ekkor, és megkérdezte, hogy miért nem tett így. „Arra vártam, hogy te is táncra perdülj velem” – felelte Juronics Tamás.

Mester és tanítványa

A döntő második körében Törőcsik-Baranya párosa paso doble-val tért vissza a színpadra. „Ennek az a neve, hogy győztes tánc. Meglátjuk, így lesz-e” – mondta Szente Vajk, megkezdve az értékelést. „Annyira asszociatív és gondolkodásra késztető minden produkciótok. Azt hiszem, ebben ezt a műsort megújították.” Ördög Nóra gondolatait inkább lebénította a produkció, és csak nézte, ahogy cikáztak a parketten. Juronics Tamás fantasztikus táncot látott, amelynek az üzenete is lenyűgözte.

A mester és tanítványa egy szintre kerülnek. Ilyen energiát éreztem, amikor Franciska egyszer csak átvette az irányítást a parketten.

Szabó Zsófi és Suti András ezt követően kortárs tánccal perzselte fel a parkettet. A páros olyannyira hengerelt, hogy Juronics Tamás véleménye szerint Szabó Zsófi bátor és merész volt. „Valaki újjá született, új Zsófi született, aki bátor és megmutatja, hogy sebezhető. Vállalja, hogy ilyen, és hogy ezen túl tud lépni. Őrületes belső szándék és erő munkál benned, és ezt az robbanást, áttörést sikerült megmutatnod.”

A folytatásban Whisperton és Tóth Katica légies és könnyed bécsi keringővel nyűgözte le a zsűrit. Szente Vajk elmondta, a bécsi keringőnek vannak titkai, amelyek csak magasabb minőségen kezdenek el látszani.

A gravitáció ilyenkor csak egy ajánlat: néha suhantok, néha a földre mentek. És megállt az idő, szóval Einstein és Newton tételét megdöntve, mikrofon ledobva.

Szente így fejezte ki, mennyire le volt nyűgözve. Juronics megfogalmazása szerint szebben nem is zárhatták volna a közös munkát, mint a királyi tánccal.

Eztán a Dancing with the Stars kiesett párosai egy közös tánc erejéig tértek vissza a parkettre. De Marics Peti, Márkus Luca és Stana Alexandra és a Hogyan tudnék élni nélküled? című film tánckara szuperprodukcióját láthatta a közönség.

A finálé harmadik fordulójában az utolsó tánc következett, Törőcsik Franciska és Baranya Dávid slowfox-szal, Szabó Zsófi és Huti András tangóval, Whisperton és Tóth Katica pedig showtánccal búcsúzott a műsor parkettjétől.

Az első eredményhirdetés után kiderült, hogy Whispertonék és Szabó Zsófiék jutottak tovább, így Törőcsik Franciska és Baranya Dávid lett a harmadik helyezett. A végső eredményhirdetés után kiderült, hogy 2024-ben a Dancing with the Stars ötödik évadát

Whisperton és Tóth Katica nyerte meg.

