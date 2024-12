Feloszlik Tóth Gabi párjának táncegyüttese, a Fricska

Papp Gergő, a Fricska táncegyüttes vezetője december 27-én a csoport közösségi oldalán jelentette be, hogy külön utakon folytatják testvérével, Papp Máté Bencével, ezzel végleg feloszlik a Fricska formáció. A táncos elárulta, a döntés hátterében az áll, hogy mindketten mást szeretnének csinálni, azonban testvérét egy nagyon tehetséges táncosnak tartja, akinek sok sikert kívánt a továbbiakban.

Feloszlik a Fricska táncegyüttes – közölte Papp Gergő, a csoport vezetője az együttes közösségi oldalain december 27-én. Papp Máté Bence – akit többen Tóth Gabi énekesnő párjaként is ismerhetnek – és testvére a 15 éve alapított tánccsoportnak a kezdetek óta oszlopos tagjai voltak, azonban az utóbbi időben csak Papp Gergő volt látható az együttes social-bejegyzéseiben.

„Sziasztok, én Papp Gergő vagyok, a Fricska táncegyüttes vezetője, és egy nehéz témával állok most elétek, ugyanis meg fog változni a csapat neve, és ez maga után vonja a korábban feltöltött tartalmaimnak a törlését is” – fogalmazott a táncos a közösségi oldalakra feltöltött videóban.

Mindketten mást szeretnének csinálni

„2009-ben alapítottuk a Fricskát még hatan, Moussa Ahmed vezetésével. Aztán 2015-től volt egy ilyen fura, mindenki egyenlő helyzet, ami nagyon hátborzongató volt, mert minden csapatnak kell egy vezető. 2018-tól én vettem át a csapat vezetését” – emlékezett vissza a táncegyüttes történetére a táncos.

„Voltak igazán jó pillanataink, 2014-ben felállítottuk az első gyorsaságitánc-világrekordunkat, 2015-ben a British Got Talentben nyomattuk, aztán bejártuk a világot New Yorktól Pekingig, és kezet fogtunk Erzsébet királynővel. Rendeztem egy táncszínházi műsort Ritmusakrobaták néven, regionális Príma díjat nyertünk, még gyorsabbak lettünk, aranyeső Pozsonyban, új rekordokat állítottunk fel levegőben is, videóklip, aztán dubaji világkiállítás, Giro di’Italia, FINA és még sorolhatnám!” – sorolta a táncegyüttes sikereit a csoport oszlopos tagja

Papp Gergő hangsúlyozta, hogy ez a sok eredmény „természetesen nem valósulhatott volna meg az atombrutál csapat nélkül: Popovics Márk, Szabó Dániel, Papp Máté és Kiss Vidor!”. „Nagyon köszönöm a munkátokat, nagy menet volt!” – fordult egykori csapattársaihoz a táncegyüttes vezetője.

Az öcsémmel, Mátéval úgy döntöttünk, hogy mást szeretnénk csinálni, ezért külön utakon folytatjuk a jövőben. Szerintem neki is jobb lesz így és nekem is!

– mondta Papp Gergő, hozzátéve, hogy testvére egy nagyon tehetséges táncos, akinek sok sikert kíván a továbbiakban is.