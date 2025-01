Azahriah után Krúbi is visszavonul

Közösségi oldalán jelentette be a népszerű rapper, hogy az idei koncertszezon után legalább egy évre visszavonul. Jó hír viszont, hogy Krúbi egyben azt is elárulta, mikor tér vissza.

Azahriah után, aki tavaly ősszel közölte, hogy egy időre visszavonul a koncertezéstől, egy másik népszerű előadó, Krúbi is erre a döntésre jutott. A szókimondó rapper a Facebook-oldalán tudatta a követőivel, hogy a 2025-ös szezon után több mint egy évig biztos, hogy nem tudnak Krúbi-koncerten tombolni a rajongói.

„Az idei fesztivál- és koncertszezon lezárását követően több mint egy évig nem lesz Krúbi-koncert. Sokat gondolkoztam azon, hogy mikor és hogyan kommunikáljam ezt felétek úgy, hogy ne vezessek félre senkit, és ne legyen ízléstelenül, promóciós célú visszavonulásként, majd szenzációhajhász visszatérésként tálalva a dolog. Megoldásként arra jutottam, hogy ennek a posztnak a keretein belül megpróbálom minél átláthatóbban összeszedni, hogy mi várható, és miért” – kezdte bejegyzésében a rapper, világossá téve, hogy

Szeptember 5-én lesz a szünet előtti utolsó Krúbi-koncert.

Ezt követően legkorábban 2026 októberében vagy novemberében láthat Krúbi-koncertet a közönség újra, feltéve, ha nem csúsznak meg az előkészületekkel. A mellékprojektjével azonban nem áll le a rapper, a Mirror Glimpse formációnak továbbra is lesznek fellépései, „így akinek van kedve Misivel és velem óbégatni és ugrálni, ilyen formában várhatóan lesz rá lehetősége a szünetben is” – hívta fel rá a figyelmet az előadó.

Jön az új Krúbi-album, és a szünet sem végleges

A bejegyzésében azt is elmagyarázta, miért döntött úgy, hogy pihenteti a Krúbi-projektet. Az okokat taglalva úgy fogalmazott: „Borzasztóan büszkék vagyunk a III. Krúbi-érára. 2023 nyarán, a Viktória Királynő Emlékkoncerteken ismerhettétek meg a pajzán herceget, amint trónörökösként várta, hogy betölthesse pozícióját. A koronázásra 2023 novemberében, a III. Krúbi-album megjelenésekor került sor. A zsarnok tavaly januárban a tróntermében, a Papp László Sportarénában fogadta hűséges népét. Szeptemberben pedig a Budapest Parkban kísértétek el a kiábrándult diktátort a boldogság felé vezető küldetésén. Az idei szezon végén III. Krúbi története véget ér. Szeretném, ha ez a korszak méltó lezárást kapna. Ehhez arra van szükségem, hogy teljes erőbedobással az idei koncerteken dolgozzak úgy, hogy közben ne kelljen párhuzamosan készülnöm a következő szezonra. Így a következő időszakot inkább kihagyom, hogy legyen kapacitásom ezt az érát a lehető legmagasabb minőségben lezárni, és hogy 100%-ban ott tudjak lenni fejben veletek.”

Azt is kiemelte, hogy több mint egy éve dolgozik már a negyedik albumán. Úgy érzi, hogy ez az anyag toronymagasan a legkiforrottabb, legizgalmasabb alkotása, ezért szeretne magának időt hagyni az album befejezéséhez, és az új lemezt követő koncertek előkészítéséhez.

Végül azt is megjegyezte, hogy a pihenés is ráfér, meg talán a közönségére is. „Menjetek el pár koncertre, ahol kevesebb lore-t kell fejben tartani, ki tudtok menni mosdóba úgy, hogy nem maradtok le semmiről, és tízpercenként kérdezik meg tőletek, hogy »hogyérzitekmagatokatbudapest« stb.” – magyarázta az előadó, hozzátéve: „Mindenkinek jobb lesz így. ‘26 végén pedig úgy is folytatjuk. Addig is, én már nagyon várom az idei szezont.

Jobban odab*sszuk, mint valaha.”

Miután az öncenzúrán zárójelben elmorfondírozott kicsit, mindenkinek megköszönte az eddigi támogatást, remélve, hogy 2025-ben sokukkal találkozik a koncerteken.

Krúbi bejegyzése itt olvasható:

(Borítókép: Tövissi Bence / Index)