Leszedték a budapesti luxushotel épületéről a logót, márkát válthat a The Ritz-Carlton

Az amerikai Marriott Group egyik legfontosabb láncolatának számító The Ritz-Carlton márkajelzései lekerültek a Deák térre, a Fashion Streetre és az Erzsébet térre is panorámás épületről, amely eredetileg egy biztosítótársaság székházának épült, mint mi is írtunk a ház történetéről a 2016-os sajtóbejárás alkalmával. Ilyen márkájú hotelben legkönnyebben egyébként az amerikai kontinensen vagy Ázsiában lehet megszállni, de népszerű választás a jómódúak körében az arab olajmonarchiákban is – ezzel szemben Európában a budapestit leszámítva 11 egysége van csupán a láncolatnak.

Bár mint mi is hírt adtunk róla a közelmúltban, Aleksandar Vučić szerb elnök egy interjúban bejelentette, hogy Belgrádban is nyílik majd hamarosan ilyen, amelynek a tulajdonosa az Ivanka Trumphoz és Jared Kushnerhez köthető, jelentős szaúdi befektetést kezelő Affinity Partners magántőkealap lesz.

A budapesti ház tulajdonosa Khalaf Al-Habtoor szaúdi származású dubaji üzletember, akinek önéletrajzi könyve egyébként magyarul is megjelent. Az Al Habtoor Group 2012-ben vásárolta meg az épületet, hogy a Marriott-csoporton belül prémiumbrandnek számító Le Méridient egy luxusmárkára cserélje. A dubaji turizmus fellendítésében is szerepet játszó vállalkozó korábban arról is nyilatkozott a sajtónak, hogy döntésében, miszerint itt nyit ilyen szállodát, az üzleti megfontoláson túl az is döntő tényező volt, hogy maga is szívesen időzik Budapesten, vannak itt barátai, és szereti a magyar gasztronómiát. A közelmúltban egy exkluzív interjúban azt is elárulta az ATV-nek, hogy egy jelentős törökbálinti fejlesztésbe is invesztált, illetve hogy perben áll a Marriott-csoporttal, ami magyarázhatja a budapesti The Ritz-Carltont érintő változást is.

Iparági forrásunk szerint Így a luxusszálloda a tulajdonos saját brandje alatt futhat a jövőben.

A vállalkozó ugyanis több hotelt üzemeltet a Habtoor név alatt Dubajban és egyet Bejrútban is, de vannak szállodái a Hilton-csoporttal (Hilton, Curio Collection by Hilton, DoubleTree by Hilton, Waldorf Astoria) is együttműködésben, illetve a cégcsoport tulajdonában van a budapesti InterContinental és a bécsi Hotel Imperial, a Luxury Collection Hotel is. Egyelőre azonban a budapesti The Ritz-Carlton az Al Habtoor Group és a The Ritz-Carlton központi weboldalán is szerepel még, valamint a Booking.com-on is megtalálható, és közösségi médiás csatornái is változatlan név alatt futnak.

A budapesti köznyelvben csupán Ritzként futott hotel egyébként téves megfogalmazás, lévén ilyen néven csak Londonban és Párizsban üzemel a Marriott-csoporttól teljesen függetlenül luxusszálloda, előbbi a katari uralkodócsaládhoz, utóbbi pedig a Diana hercegné miatt világhírűvé vált Al-Fayed családhoz köthető.

A madridi Mandarin Oriental Ritz viseli még nevében továbbá, hogy egykor – az előző példákhoz hasonlóan – maga César Ritz nyitotta és tulajdonolta, miként a barcelonai és az 1945-ben bombatalálatot kapott, majd lebontott budapesti Ritzet (később Ritz Hotel Dunapalotát) is. A világon ez az öt igazi Ritz hotel volt, a The Ritz-Carlton láncolatot pedig egy Albert Keller nevű amerikai üzletember alapította, miután César Ritz eladta neki a névhasználati jogot az 1900-as évek elején, illetve megtervezte számára a mai napig is változatlan oroszlános-koronás logót, amelynek most hűlt helye van a Deák téren.

(Borítókép: A luxushotel épületéről már lekerült a The Ritz-Carlton felirat. Fotó: Index)