9,5 milliárdot ad a kormány a makói fürdő bővítésére

Kormányzati forrásból, mintegy 9,5 milliárd forintból bővítik a makói fürdőt – írja az MTI a város polgármesterének bejelentése nyomán. Farkas Éva Erzsébet (Fidesz–KDNP) elmondta, a kormány döntése alapján a makói önkormányzat idén 1,955 milliárd, jövőre 4,714 milliárd, 2020-ban pedig 2,830 milliárd forint támogatást kap a turisztikai beruházásra.

A fürdőt Makovecz Imre tervezte, akinek 12 épülete áll Makón, ezek között a legnagyobb a 2012-ben átadott fürdő, amely eredeti terveinek csak egy része valósulhatott meg. A fejlesztés a tervező eredeti elképzelései alapján készül el, csakúgy mint az új városi könyvtár.

A Makona Tervező Iroda a kiviteli terveket várhatóan márciusra készíti el, ezt követően írhatják ki a közbeszerzési eljárást a kivitelezésre, amely jövőre indul, a beruházás pedig 2020 végére fejeződik be. Családi és élményzóna, három fedett csúszdával ellátott csúszdatorony, valamint napozóteraszos nyári öltöző épül, kialakítanak egy ételudvart látványkonyhákkal, és a fürdőt kültéri élményelemekkel ellátott zöldterületek is bővítik. A beruházás része egy nemzetközi versenyek rendezésére is alkalmas, lelátóval és melegítőmedencével ellátott uszoda, amely a térség 16 településének úszásoktatását is szolgálja majd.

A Fidesz már első kormányra kerülése után is bőkezűen áldozott pénzt fürdőfejlesztésre országszerte, ennek eredményeit ebben a cikkünkben mutattuk be.