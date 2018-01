A brit felsővezetők idén már annyit kerestek, mint az átlagember egész évben

Egy a fizetési egyenlőtlenségeket vizsgáló független tanulmány szerint az Egyesült Királyságban a legnagyobb tőzsdei cégek topmenedzserei már január 4-én délben elérték azt a fizetési szintet, amit egy tipikus dolgozó egy év alatt keres meg – írja a Guardian.

Az FTSE 100-as listán található cégek vezető pozícióit elfoglalók a kutatás szerint 3,45 millió fontot (közel 1,2 milliárd forintot) keresnek évente átlagban, míg az átlagdolgozók ennél százhússzor kevesebbet, átlag 28,7 ezer fontot (9,9 millió forintot). Ez a bérszakadék eredményezi, hogy már az év első hetében elérik a vezetők a melósok éves fizetési szintjét. A brit szakszervezetek ezért "fat cat thursday"-nek, vagyis "kövérmacska-csütörtöknek" nevezik a mai napot.

Frances O'Grady, a szakszerevezti szövetség főtitkára a Guardiannek azt mondta, felháborítónak tartják, hogy a cégvezetők akkora fizetéseket vesznek fel, amik inkább telefonszámnak néznek ki, miközben az átlagdolgozókat sújtó fizetési megszorítások nem voltak ilyen nagyok a Napóleoni idők óta.

Tim Roache, a GMB szakszervezet vezetője azt kifogásolta, hogy Theresa May miniszterelnök megszegte korábbi arra vonatkozó ígéretét, hogy kötelező legyen a dolgozói érdekképviseletnek is helyt adni a vállalatok vezetésében. Feltételezésük szerint egy ilyen új szabály hozzájárult volna a fizetési különbségek csökkenéséhez. Ha ez nem is, egy másik, hamarosan hatályba lépő új törvény segíthet valamelyest: a kormány arra kötelezett 900 nagy céget, hogy hozzák nyilvánosságra a fizetéseket, és indokolják meg a különbséget az egyes szintek között.

A vezetői bérek egyébként a minimálbérrel összehasonlítva még meredekebben el vannak szállva. A Chartered Institute of Personnel and Development (CIPD) és a High Pay Centre tanulmánya szerint az FTSE 100-cégek ügyvezetői 898 fontot keresnek óránként, ez a minimálbér 256-szorosa. A legjobban fizetett vezető 2016-ban Sir Martin Sorrell, a WPP nevű reklámcég vezetője volt, aki 48 millió fontot keresett.