Hárman indulnak a budapesti városnéző buszos koncesszióra kiírt pályázaton

Együtt nyújtotta be pályázatát a Fővárosi Közgyűlés buszos városnézésre kiírt tenderére a nemzetközi City Sightseeing franchise partnereként működő Mr.Nilsz Kft. és a Program Centrum Kft - derül ki a két cég közleményéből. A tenderen ezen kívül két cég, a Giraffe Hop on Hop off és az angol Big Bus indul önállóan - tudta meg az Index.

A városnéző buszokat üzemeltető cégeket idén már nem érte felkészületlenül, hogy a főváros koncessziós pályázatot írt ki, ami - ha érvényes lesz - egy céget vagy cégcsoportot hoz helyzetbe a piacon. A cégek szerint a mostani pályázat jobb, mint a tavalyi, a fővárosnak is több pénze lehet a koncesszióból, és fontos hogy ha kiosztják, három év múlva jöhetnek a zéró kibocsájtású buszok Budapesten. Árverseny viszont nem lesz, aminek a GVH nem fog örülni - erről ebben a cikkben írtunk részletesebben.