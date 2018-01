Már a fél világra kiterjed az eltussolni próbált szalmonellás bébiétel-botrány

Kénytelen volt megszólalni a nyilvánosságban a botrány kitörése óta idáig nem nyilatkozó tejipari mogul vezére: bejelentése szerint akár 12 millió doboz babatejpor is szalmonellagyanús lehet, ezért az összes érintett terméket visszavonják. 83 országban várhatók termékvisszahívások. Arról nincs infó, hogy Magyarország is érintett-e.

Nem tudom garantálni, hogy már egyetlen doboz babatej sincs egy nagy raktár polcán vagy egy gyógyszertárban

– nyilatkozta vasárnap a fertőzött termékekről Emmanuel Besnier, a 17 milliárd eurós forgalmú Lactalis vezérigazgatója. Az egész december elején kezdődött, amikor Franciaországban több baba szalmonellafertőzést kapott. Azóta szerencsére mindenki meggyógyult közülük, de a botrány csak egyre nőtt. Idáig 35 francia, egy spanyol és egy görög kisgyerek szalmonellafertőzéséről derült ki, hogy azt feltehetően a bébiétel okozta. Fogyasztóvédő szervezetek szerint a valós szám a nagy látencia miatt ennél jóval magasabb lehet.

Bár a gyártó akkor azt közölte, hogy minden potenciálisan érintett terméket visszahívott, a nagy áruházláncok a Carrefourtól az Auchanig hamarosan jelezték, hogy még ezután is kerülhettek hozzájuk gyanús termékek. Nemrég aztán kiderült, hogy a Lactalis saját belső vizsgálatai már augusztusban kimutatták a szalmonellabaktériumokat, erről azonban nem értesítették a hatóságokat. Szeptemberben volt egy állami rutinellenőrzés is náluk, akkor azonban nem találtak semmit, így az állami hatóságok felelőssége is felmerül.

A francia minisztériumi nyomás után a Lactalis most vasárnapra elismerte, hogy nem tudják egyértelműen kiszűrni a szalmonellával esetleg fertőzött tejporokat a többitől. Nem kizárt, hogy 83 országba is juthatott ezekből, ezért a biztonság kedvéért most nem kevesebb, mint 12 millió bébiételt vonnak vissza. A 83 országot egyelőre nem nevezték meg, így nem tudjuk, hogy Magyarország is érintett lehet-e. A NÉBIH korábban azt közölte, hogy az EU-s riasztási rendszer adatai alapján Magyarországra nem szállítottak ezekből. Az élelmiszer-biztonsági hatóság oldalán a mostani bejelentés után egyelőre nincs új információ nincs az ügyről.

A Lactalis termékei közül csak az észak-franciaországi, craoni üzemben gyártott tejporokról van szó, többek között a Franciaországban Milumal, Celia és Picot néven forgalmazott termékcsaládok termékeiről. A teljes lista itt olvasható.