Egyre többet költ sörre a magyar

Tavaly csaknem 140 milliárd forintra nőtt a magyar sörforgalom, ami mennyiségben 1, értékben 4 százalékos emelkedést jelent 2016-hoz képest.

– írja a szerdai Világgazdaság a Nielsen piackutató alapján. A tendencia idén is kitart, az áruházláncok 5-7 százalékos növekedést várnak; a kereskedelmet a nyári focivébé is megdobja.

A Nielsen szerint a sör bolti eladása „koncentrált”: a 400 négyzetméternél nagyobb boltokban keletkezik a forgalom 67 százaléka, ezen belül a szupermarketet és diszkontot magában foglaló, 2500 négyzetméter alatti üzletek részaránya 46 százalék. A fogyasztási adatok alapján a sörfogyasztás szerkezete a következő:

90 százalékot fednek le a hagyományos sörök,

7 százalék az ízesített sörök aránya,

a kereskedelem 3 százalékán osztoznak a félbarna, búza- és kukoricasörök

A magyar márkák részesedése továbbra is 50 százalék felett van, de jönnek fel a cseh sörök. Illetve az is kiderült, hogy a dobozos sörök is a forgalom mintegy 80 százalékát teszik ki.

A Világgazdaság által megkérdezett áruházláncok az idén további 5-7 százalékos bővülést várnak,

ehhez azonban elengedhetetlen a hosszú, meleg nyár.

Abban is bíznak, hogy a közelgő labdarúgó-világbajnokság katalizátorként hat a fogyasztásra. A SPAR szerint a teljes forgalom 35 százaléka realizálódik a nyári hónapokban, a Tescónál ez az arány 40 százalék. A Tesco azt is elárulta, hogy növekedésében közre játszik, hogy a partnerek egy része a négydecis kiszerelésről visszaállt a félliteresre, de több kereskedelmi lánc szerint is lényeges változás, hogy

egyre népszerűbbek a kézműves sörök, illetve a minőségi, magasabb árú prémium termékek.

A Tescónál a prémium sörök előretörésével párhuzamosan csökken az olcsóbb, úgynevezett "economy" sörök iránti kereslet, de a kézműves sörök piaci részesedése még az előretöréssel együtt is csekély.

(Borítókép: Mohai Balázs / MTI)