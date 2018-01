Majmokon tesztelte a kipufogógázt a Volkswagen

Éppen, hogy talán kiheverte a Volkswagen az elmúlt évek egyik legnagyobb autóipari botrányát, amikor kiderült, hogy a csalnak a dízelmotorjaikkal és azok valójában a megengedett szennyezés sokszorosát pöfögik az atmoszférába, most itt egy újabb kellemetlen sztori a dízelmotorokkal kapcsolatban. A New York Times cikke szerint

10 majmon tesztelték, hogy mennyire mérgező a VW "tiszta dízel" motorjának kipufogógáza.

A kísérletet még 2014-ben rendelte meg a egy német autógyártókból álló lobbicsoport, a European Scientific Study Group for the Environment, Health and Transport Sector, német rövidítéssel E.U.G.T., amelynek többek között tagja a Volkswagen,a Daimler, a Bosch és a BMW.

A kísérletet egy amerikai kutatólabor végezte. A tíz majmot bezárták egy légmentesen zárt szobába, ahol rajzfilmekkel szórakoztatták őket, miközben beengedték a kipufogó gázt. A kísérlet célja az volt, hogy bebizonyítsák, a VW új dízelmotorjai sokkal kevésbé szennyezők, mint a régiek. A tudósoknak viszont azt nem mondták meg, hogy olyan Volkswagen bogár motorokat adtak a kísérlethez, amelyekbe be volt építve a csalós szoftver, így a kísérlet alatt is sokkal kevésbé szennyezett a motor, mint amúgy normális használat alatt tenné.

A majomkísérletre egy, a Volkswagen ellen indított per során derült fény, amelyet amerikai autótulajdonosok indítottak a német autógyártó ellen. Ennek részeként tett tanúvallomást az Albuquerque városában lévő labor egyik kutatója.

A New York Times riportja után a Volkswagen kiadott egy közleményt, amelyben a vállalat elnézést kér a kísérletek miatt. A cég azt írja, rosszak voltak a tudományos módszerek, amelyeknek a motorjaik tisztaságát kellett volna bizonyítani és "talán jobb lett volna, ha nem is készül ilyen kutatás."

A Mercedes márkát gyártó Daimler szintén kiadott egy közleményt, ebben azt írják, kivizsgálják az E.U.G.T. által rendelt kutatást. A cég azt írta egy közleményében, hogy szükségtelennek és visszataszítónak tartja az állatokon végzett kísérleteket. A lobbiszervezetet szintén finanszírozó BMW pedig azt közölte, hogy nem tudtak arról, milyen módszerekkel végzik majd a motorok vizsgálatát, a kísérlet kialakításában a cég nem vett részt.