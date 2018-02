Beszáll a Tevába a világ leghíresebb befektetője

A Berkshire Hathaway Inc. csütörtökön bejelentette, hogy részesedést vásárolt a Magyarországon is jelen lévő, súlyos gondokkal küzdő izraeli Teva gyógyszergyárban. Warren Buffett Wall Street-i guru befektetési alapja közölte, hogy a múlt év végén mintegy 360 millió dollár értékben 18,9 millió részvénye volt a világ legnagyobb generikus gyógyszergyártójának számító cégben. A bejelentést követően a Teva papírja 10 százalékkal emelkedett a New York-i tőzsdén.

Az izraeli óriáscég az Allergan vállalat Actavis nevű generikus részlegének tavalyelőtti megvásárlása miatt adósodott el, és került nehéz pénzügyi helyzetbe. A Tevát több mint 30 milliárd dolláros adósságteher nyomja.

A bajokat tetézte, hogy megjelent a Teva Copaxone nevű, úttörő szklerózis multiplex elleni gyógyszerének generikus változata, miután lejártak a vállalat kizárólagossági jogai. A Teva nettó nyereségének mintegy 45 százalékát tavaly a ebből a gyógyszerből nyerte.