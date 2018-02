Ijesztően sok disznót eszik a magyar

Mintegy tíz százalékkal nőtt a sertéshúsfogyasztás 2016 óta Magyarországon, egy emberre vetítve most 25 kilogramm körüli az éves fogyasztás - büszkélkedett a földművelésügyi miniszter szombaton az MTI szerint Túrkevén, a XII. Nemzetközi Kevi Böllértalálkozón tartott sajtótájékoztatón. Fazekas Sándor ezt a növekedést részben annak tudja be, hogy 2016-tól 27-ről 5 százalékra csökkent a sertéshús áfakulcsa, másfelől pedig annak, hogy egyre több a sertéshús fogyasztását népszerűsítő rendezvény (azaz disznóvágás meg kolbászfesztivál. Fazekas külön méltatta azt, hogy 136-ról 220-ra nőtt az "őshonos" mangalica sertést tenyésztő gazdaságok száma, melyek a olyan távoli piacokra is szállítanak, mint Japán, Korea, Hong-Kong vagy Kína.

Az átalg évi 25 kilós éves sertéshús-fogyasztás egyébként azt jelenti,

hogy átlagosan 2,5 szer annyi sertést eszik a magyar, mint amennyi még egészséges lenne.

Ugyanis bár a korábbi évekhez képest ma már nem tartják olyan brutálisan egészségtelennek a sertéshúst, azért fogyasztását a dietetikusok is csak előétel-mennyiségben, hetente körülbelül kétszer, alkalmanként 8-10 dekagramm mennyiségben javasolják, és azt is csak megfelelően elő- és elkészítve. Ez ugye évente maximum 10 kilót jelent.

Ugyanis abban nagy az egyetértés, hogy zsírtartalma miatt (ami egyébként a sertés zamatát adja) koleszterinszintje és telített zsírsavtartalma is magas. Márpedig a dohányzás mellett ezek bevitele okozza a szív- és keringési megbetegedések nagy részét - azon betegségeket, melyek a magyarországi halálesetek több mint 50 százalékáért felelősek.