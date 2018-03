Visszaesett, de így sem áll rosszul a hazai konjunktúra

A beszerzésimenedzser-index (BMI) szezonálisan kiigazított februári értéke 57,4, az index kisebb a januári (61,1) értéknél. A korábbi februárokkal összevetve azonban

az idei a második legmagasabb februári érték, holtversenyben 1999 második hónapjával,

meghaladja a hosszú távú februári átlagot (52,6), és az elmúlt három év átlagát (56,0) is – jelentette csütörtökön a Magyar Logisztikai, Beszerzési és Készletezési Társaság (MLBKT). Az előzetes adatok alapján az eurózónában is magas szintről esett a feldolgozóipari bmi, vagyis a magyar minta ezt követi. De összességében még így is erős fellendülést jeleznek az adatok.

A válaszadók az előző hónaphoz képest összességében kedvezőbb folyamatokról számoltak be. A termelési mennyiség indexe csökkent januári értékéhez képest, de 50,0 pont felett maradt, amivel már harmincadik alkalommal a termelt mennyiség emelkedését jelzi az előző hónappal összevetve.

A mostani értéknél 1995 óta csak ötször volt magasabb az index értéke februárban. A foglalkoztatottsági index - ahogy az elmúlt egy évben folyamatosan - februárban is növekedésre utal. Az index értéke csökkent januárhoz képest, de ezzel együtt is a második legmagasabb februári adat 1995 óta. Az új rendelések indexe némileg csökkent, de 50,0 pont felett maradt, így azt jelzi, hogy az új rendelések állománya ismét magasabb lett az előző hónaphoz viszonyítva.

A mostani érték átlag felettinek tekinthető, 1995 óta az MLBKT eddig egyszer mért magasabb februári értékeket. A februári szállítási átfutási idő hosszabb lett januárhoz képest, de az ütem lassult. Az index értéke öt hónapja ismét 50,0 pont alatt van, és az idei a legalacsonyabb februári érték. Az index értéke szinte végig 50,0 pont alatt volt az elmúlt hét évben - közölték.

A vásárolt készletek tizennegyedik hónapja emelkednek, de az ütem februárban némileg gyengült. Az idei index az elmúlt huszonkét évben a harmadik legnagyobb februári. A beszerzési mennyiség indexe csökkent januári értékéhez képest, de 50,0 pont fölött maradt, amivel a beszerzési mennyiség emelkedését jelzi. A mostani érték elmarad az elmúlt három év átlagától, és a hetedik legmagasabb februári adat.

A beszerzési árak indexe alacsonyabb lett, de 50,0 pont feletti értéke az árak további emelkedését jelzi. A késztermékkészletek szintje februárban magasabb lett az előző hónaphoz képest, de ennek üteme továbbra sem túl erős - jelezte az MLBKT. A külpiaci mutatók közül az importindex értéke csökkent januárhoz képest, de továbbra is 50,0 pont felett maradt. A szezonális kiigazításnak köszönhetően harminckét hónapja folyamatosan jelzi az import mennyiségének növekedését az előző hónaphoz képest. Az exportindex értéke csökkent az előző hónaphoz képest, de 50,0 pont fölött maradt, ami pedig az export mennyiségének lassabb ütemű bővülését jelzi.