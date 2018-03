Kétmillió szál hamis cigi, fél tonna lefoglalt egyéb dohány

Hétfőn kiadta a NAV, hogy idén januárban 2 232 889 szál hamis cigerattát tudtak lefoglalni, majdnem 85 millió forint értékben. Egyéb fogyasztási dohányból 488 kilót foglaltak le, ennek értéke 16,7 millió forint volt.

Csempészett vagy illegálisan előállított finomra vágott dohányból pedig 66 kilót találtak, ami 3,8 millió forintnyi értéket jelent nagyjából. Ez a teljes mennyiség nagyságrendileg elég lehet egy Szekszárd méretű város teljes havi dohányfogyasztására egyébként.

A NAV honlapjáról még az is kiderül, hogy adónyomozót is keresnek a magyarországi adócsalás egyik hagyományos központjába: az Észak-Alföldre. Egyetemi végzettség nem is feltétlenül kell, monotonitás-tűrés vagy határozott fellépés viszont nagyon is. Március 16-ig lehet jelentkezni, egy hónap múlva viszont már munkába is állhat a sikeres pályázó.