Gyanús volt az OLAF-nak, nyomoznak Rogán találmánya ügyében

Az uniós támogatások egyik legzavarosabb húsosfazeka a kutatás-fejlesztés területe. Az emberek úgysem értenek hozzá, így feltűnésmentesen lehet kamuprojektekkel nagy pénzeket akasztani. A legújabb, 68 milliárdos pályázati kör is tele van furcsa cégekkel és Orbán-közeli oligarchák üzlettársaival.

Nyomoznak a Rogán Antal nevével fémjelzett mobilaláírás ügyében, derül ki a Polt Péter legfőbb ügyész által kiadott adatokból, amelyet Hadházy Ákos LMP-s politikus ismertetett hétfőn.

A nyomozás az OLAF ajánlása után kezdődött és a NAV Bűnügyi Főigazgatóságának Központi Nyomozó Főosztálya végzi. Az aláírási eljárást kifejlesztő Profitrade 90 Kft. 256 millió forint uniós pénzt nyert a projektre,

a NAV most költségvetési csalás gyanújával nyomoz.

Annak idején a Népszabadság írta meg egy szabadalmi kérelem alapján, hogy Rogán Antal egy digitális aláírási eljárás feltalálói között szerepel, a fideszes politikus pedig meg is erősítette a hírt. Azt nyilatkozta, büszke arra, hogy részt vett az elektronikus aláírással kapcsolatos eljárás kifejlesztésében és hogy ezzel értéket teremtett.

A Mobilisign nevű eljárás feltalálását azonban már akkor sem mindenki tekintette értékteremtésnek. A piaci szereplők jelezték, ehhez hasonló megoldás igen sok létezik a piacon, hogy ezek működése mennyiben tér el a találmányban leírttól az kérdéses. Az OLAF figyelmét pedig azzal keltette fel a projekt, hogy az aláírási eljárást kifejlesztő cég a kutatáshoz 256 millió forint uniós pénzt is kapott.

Okot adhatott a figyelemre az is, hogy Rogán feltalálótársának, a céget vezető Csik Balázsnak nem ez volt az első üzlete, amivel a hírekbe került: hozzá köthető például a Fidesz-kormányok alatt sikert sikerre halmozó Hunguard nevű cég is. Ők végezhették annak idején a NAV szerverére kötött nyerőgépek rendszereinek auditálását, aztán a közműcégekét, és a pénzügyi szektor cégeiét is. A történetről itt írtunk részletesebben.

A mobilaláírás ügye mellett más kutatásfejlesztési projekteket is gyanúsnak talált az OLAF, ezekben szintén nyomozás folyik. Polt Péter közlése szerint összesen harminc ügyben nyomoznak 9,7 milliárdos értékben. Ezeknél szintén arra gyanakszanak, hogy "elkutatták" az uniós pénzeket.