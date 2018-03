A korábban a munkaerőhiány miatt síró szakszervezet már a bevándorlóktól félti a kereskedelmet

Bubenkó Csaba szerint a magyarokra nézve tragikus következményekkel járhat, ha a napjainkban is jelen lévő, és kedvezőbb bérezésük révén már most feszültséget okozó külföldi (ukrán, román, cseh) vendégmunkások mellett a migránsok is megjelennének a munkaerőpiacon.

A fent olvasható páratlan érveléssel migránsozik a Magyar Idők hasábjain a Kereskedelmi Dolgozók Független Szakszervezetének elnöke, Bubenkó Csaba. A KDFSZ vezetője szerint "ismét" a magyar munkavállalók kárára alakulna át a munkaerőpiac, ha "a jövőbeni kormány a bevándorlás támogatásával migránsokkal árasztaná el az országot". Bubenkó állítja, "a képzetlenségük és nagy számuk miatt" még kedvezőbb körülményekkel foglalkoztatható bevándorlók megjelenése maga lenne a tragédia. Sőt, arról is beszélt a lapnak, hogy a bevándorlók alkalmazása esetén

az áruházakban az eddig megszokottól eltérne a minőségi kiszolgálás színvonala.

(Hiszen végülis hogyan lehetne képes akármilyen jöttment felpakolni az árut a polcra, vagy lehúzni a vonalkódot a pénztárnál!)

Mindez ugyanannak az érdekképviseleti szervnek az első emberétől jön, amely tavaly még ellátási zavarokkal riogatott a kiskereskedelemi munkaerőhiány miatt. A KDFSZ 2017. nyarán "sürgős állami beavatkozást" kért a Miniszterelnökséget vezető minisztertől, és tömött sorokat, üres polcokat vizionált a boltokban.

Az sem világos, miből gondolja a Bubenkó, hogy a bevándorlók általánosságban képzetlenebbek lennének, mint azok, akik ma Magyarországon a kiskereskedelemben dolgoznak, valamint hogy elmennének az általa belengetett, nyomott fizetésért áruházakba dolgozni, miközben egy csomó más ágazatban (pl. vendéglátás, építőipar) még nagyobb munkaerőhiány van, ami felfelé tornázza a fizetéseket.