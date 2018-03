Az Európai Bíróság előtt kötött ki a magyar telekomadó ügye

Február elején az Európai Unió Bíróságáig jutott az ügy, amelyet a Vodafone Magyarország Zrt. indított a telekommunikációs ágazati különadóval kapcsolatban – tudta meg a Zoom.hu, melynek értesülését Lehóczki Balázs, az uniós bíróság kommunikációs igazgatóságának sajtóreferense is megerősítette.

A Vodafone a magyar állam, pontosabban a NAV Fellebbviteli Igazgatósága ellen nyújtott be - a lap szerint tavaly év végén - keresetet a Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróságon, a bíróság pedig közbenső ítéletet kért az Európai Bíróságtól az ügyben. Lényegében arra kíváncsiak, hogy a még 2010 októberében a parlament által elfogadott, 2012-ig érvényben lévő ágazati különadó illeszkedik-e az uniós jogrendbe.

A cég a telekommunikációs különadó első verziójával kapcsolatban élt kifogásokkal, vagyis a konkrét keresetben a 2010 és 2012 közötti időszakról van szó. A különadót 2010 októberében vezették be, de már abban az évben 151,7 milliárd forintot fizettek be az érintett cégek. Ezt 2012-ben további 171,9 milliárd forint követte, míg a különadók ezen formájában utolsó évének tekintett tizenkét hónapban is 165,6 milliárd forint folyt be az államkincstárba. Vagyis röpke 2 év és két hónap alatt 489 milliárd forint jött össze.

Európai Bíróságnak három kérdésben kell állást foglalnia:

hogy a különadó diszkriminatív-e sávos megoldása miatt

hogy (tiltott) állami támogatásnak minősülhet-e

és hogy forgalmi típusú adónem-e, ugyanis ilyenből csupán egyfajta lehet egy országban (ez Magyarországon áfa).

Sok múlik a döntésen, mert szélsőséges esetben az is elképzelhető, hogy a magyar államnak vissza kell fizetni az ilyen jogcímen beszedett összes különadót. A lapnak nyilatkozó adószakértők szerint van esélye a Vodafone-nak az Európai Bíróságon, de arra már kisebb a sansz, hogy úgynevezett generális ítélet szülessen. Az ágazati különadó ugyanis 2012 decemberében megszűnt, és tavaly már lejárt az ötéves elévülési idő (ha csak nem voltak folyamatban adóviták; mint például a Vodafone esetében).